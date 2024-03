Omble chevalier : moins de prises quotidiennes autorisées sur la Côte-Nord

Les pêcheurs d’omble chevalier devront limiter leur prise quotidienne et leur possession de cette espèce désignée vulnérable à compter du 1er avril.

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a informé les adeptes de la pêche de ces modifications le 14 mars.

« L’omble chevalier d’eau douce (oquassa) a été désigné espèce vulnérable au Québec en 2023. Afin de protéger ses populations d’un prélèvement excessif, la limite de prise quotidienne et de possession pour cette espèce sera modifiée », indique-t-on par voie de communiqué.

Voici les changements apportés par le ministère :

dans la zone de pêche 18 : 20 ombles en tout, dont un maximum de 2 ombles chevaliers.

dans la zone de pêche 19 sud : 20 ombles en tout, dont un maximum de 5 ombles chevaliers.

Ces deux zones couvrent l’ensemble du territoire de la Côte-Nord.

Le ministère rappelle que, dans les territoires fauniques structurés, il est essentiel de déclarer distinctement les captures d’ombles chevaliers des captures d’ombles de fontaine.

Distinction

L’omble chevalier peut se distinguer de l’omble de fontaine par certains traits caractéristiques. L’ombre chevalier ne possède pas de marbrures sur le dos ni sur les nageoires dorsale et caudale, ni de halos bleus bien définis autour des taches sur ses flancs, contrairement à l’omble de fontaine.

Les nageoires pectorales, pelviennes et anale (parfois aussi le lobe inférieur de la nageoire caudale) de l’omble chevalier sont bordées d’une bande blanche seulement. Quant à celles de l’omble de fontaine, elles sont bordées d’une bande blanche suivie d’une bande noire.

De plus, la nageoire caudale de l’omble chevalier est sans motifs définis et fourchue. Du côté de l’omble de fontaine, sa nageoire caudale est marbrée et carrée, ou très légèrement fourchue.

Source : gouvernement du Québec

Collaboration de la population

Les citoyens sont invités à poursuivre leur collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou action allant à l’encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel en communiquant avec SOS Braconnage – Urgence faune sauvage par téléphone ou par Internet. Ce service est gratuit et confidentiel.