Décès de Brian Mulroney : les réactions s’enchaînent

Après avoir appris hier le décès de l’ancien premier ministre du Canada, Brian Mulroney, les élus et organisations de la Côte-Nord s’expriment sur les réseaux sociaux.

« Je veux souhaiter mes plus sincères condoléances à la famille et amis de ce grand homme politique et grand citoyen honorifique de Baie-Comeau », partage le député de René-Lévesque, Yves Montigny.

Il continue en écrivant : « Je garderai en mémoire, pour toujours, ce moment où j’ai eu la chance de rendre hommage à M. Mulroney dans le cadre d’une cérémonie où un buste de cet ancien premier ministre a été dévoilé en mai 2019 à Baie-Comeau. ”Le p’tit gars de Baie-Comeau” sera présent pour toujours chez-nous et dans notre cœur. »

« C’est en 1989 que j’ai rencontré Brian Mulroney. Ce premier contact avec le monde politique a été un moment marquant pour moi. Il aura été un ambassadeur exceptionnel pour la Côte-Nord. Aujourd’hui, c’est un grand homme d’État, et aussi un p’tit gars de Baie-Comeau, qui nous quitte », écrit pour sa part Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis.