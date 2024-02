Rio Tinto Fer et Titane remet 16 355 $ à l’École Leventoux de Havre-Saint-Pierre

L’équipe de direction des installations minières de Rio Tinto Fer et Titane (RTFT) – Opérations Québec a remis la somme amassée dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie 2023 pour l’École primaire Leventoux, soit 16 355$.

Ce montant a permis à l’École Leventoux, entre autres, de faire l’acquisition de ballons de soccer, permettant ainsi à tous les élèves d’avoir son propre ballon.

« Nous saluons chaleureusement nos employés, dont l’équipe de cyclistes de RTFT – Opérations Québec, pour leur implication dans les levées de fonds en soutien à ce projet dans notre communauté, témoignant ainsi de notre engagement à trouver de meilleures façons de promouvoir de saines habitudes de vie. Nous avons été ravis de rencontrer les élèves de l’École Leventoux dans le cadre de cette initiative », a affirmé Jean-François Jomphe, directeur général par intérim, Mine et Terminal de RTFT – Opérations Québec.

RTFT participe depuis 13 ans Grand Défi Pierre Lavoie. Plus d’une quinzaine d’établissements scolaires dans la région de Sorel-Tracy et de Havre-Saint-Pierre ont été parrainés par les équipes de RTFT – Opérations Québec. Au total, plus de 100 000 $ ont été remis aux écoles pour soutenir différents types de projets favorisant les saines habitudes de vie et un mode de vie physiquement actif.