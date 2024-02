Ça sentait la prolongation samedi après-midi au gymnase du Cégep de Sept-Îles, après le lancer-franc réussi par Tareq Konombo, alors qu’il ne restait que 3.2 secondes au cadran. Ce panier portait le pointage à 62-62. Le Kioki de Saint-Félicien a eu assez de temps, marquant au son de la sirène. Les Voyageurs se sont ainsi inclinés 64-62.

Une victoire de la formation septilienne lui aurait assuré sa place en séries éliminatoires. La troupe de l’entraîneur Denis Gagnon a encore son sort entre les mains avec deux autres matchs à disputer.

« Eux (Saint-Félicien) ont bien joué. Nous, on a manqué de rythme au deuxième quart (pointage de 29-36 à la mi-temps). On n’avait pas la même motivation que lors du match contre Jonquière, on n’avait pas le désir de gagner », a résumé Denis Gagnon.

Les Voyageurs du Cégep de Sept-Îles termineront leur saison régulière dans deux fins de semaine, sur la route, avec un match à Baie-Comeau le samedi 9 mars contre les Trappeurs et un le dimanche 10 mars à Saint-Félicien.