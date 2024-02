Boréal Loppet : à vos marques, prêts, partez!

Les premiers coups sifflets ont résonné derrière l’hôtel ÉconoLodge à Forestville. Une centaine de skieurs franchiront la ligne de départ aujourd’hui pour la 20e édition du Boréal Loppet.

En provenance de partout dans la province, les compétiteurs tenteront de monter sur le podium dans différentes catégories et plusieurs distances. Les participants des 19, 36 et 48 km seront les premiers à partir et c’est la course sur neige pour les 14 ans et moins qui conclura la journée.

À 13 h, une remise des médailles est prévue à l’extérieur, près des pistes. Suivra le souper pour les participants et les bénévoles ainsi qu’une deuxième remise des médailles pour les plus grandes distances.

Rappelons que la 20e édition du Boréal Loppet a d’abord été annulée par manque de bénévoles, notamment. Grâce à l’implication d’autres personnes, elle a pu être sauvée et avoir lieu le 24 février.