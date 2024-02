La Fourchette bleue salue Guy Vigneault

Guy Vigneault, directeur des Pêcheries Shipek, a remporté le grand prix dans la catégorie — Capture et élevage de produits marins du Québec 2024, lors de la remise des Prix Fourchette bleue à l’occasion du 3e salon du même nom.

L’événement se tenait du 19 au 21 février, au Fairmont Le Manoir Richelieu de La Malbaie.

Cette cérémonie, présentée le 20 février, permet de souligner la qualité du travail des acteurs clés du milieu des pêches au Québec et vise à mettre en lumière le travail de « ceux qui œuvrent quotidiennement pour nous offrir des produits marins québécois de qualité, encourageant ainsi des habitudes de consommation responsables et locales pour le développement durable du Québec ».

Sandra Gauthier, directrice d’Exploramer, organisation derrière la tenue du Salon Fourchette bleue, a tenu à souligner la qualité de la candidature de M. Vigneault.

« C’est un jury qui a été nommé pour choisir les lauréats. M. Vigneault a été choisi pour sa persévérance, la qualité de son travail, la gestion des RH et l’aspect communautaire de son organisation », indique-t-elle.

« Il est simultanément directeur des Pêcheries Shipek depuis 1998, coordonnateur des pêches d’Ekuanitshit depuis 2007 et directeur de la Quincaillerie Shipek depuis 2021 », a noté le jury. Ceux qui ont soumis sa candidature soulignent également sa conscience sociale.

« Guy donne voix aux réalités autochtones, met en place des stratégies de rétention de main-d’œuvre et travaille à harmoniser les rapports entre gouvernements et Premières Nations. On dit de lui qu’il travaille pour tout le monde ! », a-t-on tenu à souligner.

Les autres récipiendaires des prix Fourchette bleue ont été remis à Isabelle Dupuis et Francis Boisvert, propriétaires de la Microbrasserie le Presbytère dans la catégorie Mise en valeur de produits marins du Québec, à Élisabeth Arsenal, cofondatrice, présidente et cheffe des opérations à Alcyon sel de mer, dans la catégorie Transformation en gros et en détail de produits marins du Québec et au Rendez-vous loup-marin des Iles de la Madelaine (prix Coup de cœur).