Un rapprochement entre ITUM et la Ville de Sept-Îles

Afin de favoriser la collaboration entre la Ville de Sept-Îles et le conseil de Uashat mak Mani-utenam, une première rencontre de rapprochement à eu lieu entre les deux entités.

Lors de son assermentation en novembre 2023 à titre de maire de Sept-Îles, Denis Miousse avait appelé à une nouvelle ère de collaboration entre Sept-Îles et Uashat mak Mani-utenam. C’est donc dans cette lignée qu’une première rencontre s’est tenue le mercredi 21 février.

Elle a été qualifiée de prometteuse par les élus. Ils ont pu discuter des enjeux qui sont propres à chacune des deux communautés, mais surtout des enjeux communs aux deux entités.

La rencontre visait à dégager des pistes de collaboration entre les deux organisations, en plus de permettre un rapprochement politique et économique.

« Cette rencontre est un premier pas significatif et responsable vers une relation mutuellement bénéfique. Nos deux organisations se tendent la main afin d’œuvrer conjointement au mieux-être des gens que nous représentons et je suis convaincu que des résultats tangibles émaneront rapidement de cette collaboration », a déclaré le chef d’ITUM, Mike McKenzie.

« En tant qu’élus, nous partageons les mêmes objectifs d’assurer le développement et la qualité de vie de nos communautés. La rencontre d’aujourd’hui concrétise notre volonté de renforcer les liens entre ITUM et la Ville de Sept-Îles et d’établir des bases solides qui nous permettront de travailler ensemble dans un esprit de respect mutuel et d’ouverture », a pour sa part indiqué le maire de Sept-Îles, Denis Miousse.

Des priorités ont déjà pu être établies au terme de cette réunion. Un mécanisme de concertation sera mis en place afin que les deux entités puissent travailler ensemble.