Un balado pour souligner les 40 ans du Regroupement des femmes de la Côte-Nord

Pour souligner les 40 ans du Regroupement des femmes de la Côte-Nord (RFCN), l’organisme lancera le 29 février un balado où huit femmes de la région partageront divers témoignages qui retraceront l’histoire des femmes de la Côte-Nord.

Parole de Nord-Côtières, une série de huit épisodes , sera animée par Ann-Édith Daoust, originaire de la Côte-Nord et fondatrice de Capelan.

La série de balados s’attarde aux femmes de la région, à leur courage, leur force et leur sagesse. Depuis 40 ans, dans des conditions souvent difficiles, elles ont su défier les intempéries sociétales en lien avec les inégalités de genre, la violence conjugale, les violences à caractère sexuel ou encore, l’accès aux soins de santé en région éloignée.

Depuis 40 ans, le RFCN intervient dans divers enjeux touchant la condition féminine sur la Côte-Nord tels que la santé des femmes, l’accès à l’éducation, la conciliation famille-travail-études et la discrimination.

Le projet bénéficie de l’aide financière de l’Entente sectorielle de développement en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans la région de la Côte-Nord 2022-2024, soit : le secrétariat à la condition féminine, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, la MRC de Caniapiscau, la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, la MRC de la Haute-Côte-Nord, la MRC de Manicouagan, la MRC de Minganie, la MRC de Sept-Rivières et le Regroupement des femmes de la Côte-Nord.