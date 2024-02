Le Tournoi de hockey Fred Chiasson distribue 57 000$

Il n’y a pas que les cinq équipes championnes qui sont reparties de la 2e édition du Tournoi de hockey Fred Chiasson gagnantes. Trois organismes profitent aussi du succès de l’événement qui a occupé les deux arénas de l’avenue Jolliet de Sept-Îles du 15 au 18 février.

Ce sont 30 000$ en dons qui ont été remis aux trois causes associées à l’édition 2024, soit le Module d’épanouissement à la vie de Sept-Îles pour 20 000$ ainsi que le Centre d’hébergement Tipinuaikan de Uashat et la Fondation du cancer du sein du Québec pour chacun 5 000$. C’est 10 000$ de plus que l’an dernier.

« C’est extraordinaire, on ne s’attendait pas à ça. On pensait que ça serait moins que l’an passé (15 000$) », ont laissé entendre Chantal Gallant, directrice générale, et Marie-Ève Fournier, coordonnatrice aux événements pour le Module.

Il s’agit d’un soutien de taille pour les activités offertes par l’organisme à ses quelque 200 membres, notamment la fête de Noël, ainsi que pour les actions de sensibilisation faites auprès de la population, notamment lors de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle (17 au 23 mars) et la Semaine québécoise des personnes handicapées (1er au 7 juin).

À ce montant de 30 000$ s’ajoute près de 27 000$ en bourses aux équipes gagnantes et finalistes et aux organismes qui ont prêté main forte comme bénévoles, notamment à la billetterie et aux portes.

Les responsables du Tournoi de hockey Fred Chiasson estiment à près de 3 000 le nombre d’entrées dans les arénas Conrad-Parent et Guy Carbonneau.

L’organisation, avec à sa tête Fred Touzel et Stephan Larouche, devra faire des miracles si elle veut pouvoir aller au-delà des 36 équipes.

« On est plafonné », assure Fred Touzel.

Les deux coordonnateurs et leurs acolytes veulent toutefois peaufiner l’événement. « C’est de rajouter un petit quelque chose chaque année au niveau du divertissement », mentionne M. Touzel.

Les joueurs de l’extérieur avaient droit à un lunch grâce aux commanditaires. « On prend soin aussi des arbitres », dit-il.

Messieurs Touzel et Larouche parlent de travail d’équipe pour le succès du tournoi. Ils sont une dizaine sur le comité. « Tout le monde a sa place », souligne Stephan Larouche.

Une 3e édition est déjà annoncée pour 2025, sans que les dates soient connues.

Équipes championnes – 2e Tournoi de hockey Fred Chiasson

Compétition : Maxi de Sept-Îles

Intermédiaire : TC3 Construction

Amical A : Young Chiefs

Amical B : Les Raisins

Vétérans : RPF Électrique

Série Rose (Classe féminine) : Équipe Mélodie Bouchard (en fusillade au match ultime de la série 2 de 3)