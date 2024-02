Tournoi de la Minganie | Les Basques de Sept-Îles et les Macareux de Havre-Saint-Pierre couronnés

La 41e édition du Tournoi de la Minganie est chose du passé sur la glace. Les Macareux de Havre-Saint-Pierre dans le M11 A et les Basques de Sept-Îles dans le M11 B et dans le M1 11 BB sont les champions du rendez-vous de 2024 qui se tenait du 15 au 18 février.

Les Macareux de Havre-Saint-Pierre ont privé la visite de repartir avec les trois titres, gagnant la dernière finale.

Les locaux ont triomphé des Basques par la marque 5-3 dans le match ultime de la catégorie M11 A. Pour les honneurs individuels de cette catégorie, celui de joueur défensif est revenu Zack Tremblay des Basques et celui offensif à Gabriel Boudreau (#37) des Macareux.

Ce dernier hérite aussi du trophée de joueur par excellence toutes catégories. Son coéquipier du même prénom et du même nom de famille, mais portant le #87, est le récipiendaire du trophée Pier-Luc Boudreau, au titre de plus gentilhomme.

Dans la finale précédente, celle du M11 B, les Basques de Sept-Îles s’étaient imposés 6-2 face aux Prédateurs/Castors de la Haute-Côte-Nord. Les titres de joueurs offensif et défensif ont respectivement été remis à Thomas Gagnon (Prédateurs/Castors) et Zachary Minville Déraspe (Basques). L’équipe de la Haute-Côte-Nord a été choisie comme celle la plus disciplinée.

Dans le M 11 BB, les Basques de Sept-Îles ont remporté les deux duels face à l’Atanukan de Uashat (école Manikanetish) avec des victoires de 5-1 et 8-3. Jasmin Déraps (joueur offensif) et Maxim Noël (joueur défensif) ont reçu les honneurs individuels de cette catégorie.

Les Basques de Sept-Îles, champions M11 B. Photo courtoisie

Les gagnants dans le M11 BB, les Basques de Sept-Îles. Photo courtoisie

Gabriel Boudreau (#37) des Macareux de Havre-Saint-Pierre M11 A, joueur par excellence du 41e Tournoi de la Minganie. Il est accompagné de Louis Thériault et Christopher Jomphe des Marchands Senior AA. Photo courtoisie

L’autre Gabriel Boudreau des Macareux M11 A, celui portant le #87, récipiendaire du Trophée Pier-Luc Boudreau pour le gentilhomme. Au centre, on retrouve Daniel Boudreau, le père de Pier-Luc. Photo courtoisie