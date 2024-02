Le Club Nordsoc de Sept-Îles récompense ses jeunes

La relève du ballon rond était en action le samedi 17 février sur les terrains du gymnase de l’école Jean-du-Nord de Sept-Îles. Le Club Nordsoc de soccer y tenait un premier festival.

Responsable des entraînements des jeunes U8, U10 et U12 lors de la saison intérieure du Club Nordosc, Patric Pelletier a répondu favorablement à l’appel de Baie-Comeau, désireuse de venir jouer à Sept-Îles

L’événement du samedi 17 février comptait huit équipes de Sept-Îles et quatre de Baie-Comeau.

Ce fut une journée fort occupée pour les quelque 100 jeunes avec quatre parties par équipe chez les U8 et U10. Quant aux U12 de Sept-Îles, ils ont disputé un petit match amical contre des entraîneurs.

« Ça permet de donner à nos jeunes du soccer », de dire M. Pelletier. Chaque semaine, ou presque, il y a entraînement les samedis en avant-midi au club de soccer de Sept-Îles. « Le festival, c’est une récompense pour leurs efforts et les évaluer pour savoir où ils sont rendus. »

L’organisateur a pu compter sur l’aide d’une trentaine de parents bénévoles pour le bon déroulement du festival. Certains ont agi comme entraîneur. La Ligue de soccer Senior a fourni des arbitres.

« On est des parents qui veulent redonner. On a eu la même chose quand nous étions jeunes. C’est valorisant pour les enfants de voir leur parent sur le bord du terrain », soutient-il.

M. Pelletier, qui tient à permettre au CA du Club Nordsoc de souffler en hiver, compte répéter l’expérience de samedi pour les prochaines années.

Il aimerait bien transformer le tout en tournoi sur deux ou trois jours, et même accueillir des équipes de Havre-Saint-Pierre, Port-Cartier et même Labrador City et Fermont.

Il a aussi en tête de faire un événement de soccer pour les filles afin de susciter un engouement pour ce sport chez la gent féminine.