Fan de football, pas de Taylor Swift !

J’adore le football américain et je suis très heureuse du dénouement du Super Bowl. Les Chiefs de Kansas City, c’est mon équipe.

« Mais, Karianne, dis-moi, est-ce que tu les aimes à cause de Taylor Swift ? » Je ne peux vous dire combien de fois on m’a posé une question semblable à celle-ci depuis les quatre derniers mois.

Mais, n’est-ce pas un brin sexiste, voire misogyne, de présumer que si j’aime l’équipe de Travis Kelce, c’est en raison de la présence de ladite popstar ?

Mettons quelque chose au clair.

Je n’ai rien contre Taylor Swift, elle a de bonnes chansons et je la respecte comme artiste.

Cependant, mon entrain pour ce sport n’est certainement pas arrivé en même temps que l’avion de la chanteuse. Je me suis intéressée au football il y a plusieurs années et c’est devenu mon sport préféré.

J’apprécie plus d’une équipe et j’en déteste aussi plus d’une ! Oui, on peut aimer plusieurs équipes, mais ça, c’est un débat pour un autre jour.

Concentrons-nous sur les Chiefs, mon équipe favorite.

C’est avec le temps — et l’arrivée de Patrick Mahomes — que mon attention s’est dirigée vers ces futurs champions.

Ceux qui allaient passer des gentils aux méchants.

Je lisais ce commentaire la semaine dernière : « Tu peux partir en héros ou rester assez longtemps pour devenir le méchant. »

C’est ce à quoi on assiste et c’est le cœur de mon analyse aujourd’hui. Je suis fascinée par ce grand mouvement de haine envers les Chiefs.

Arrivé à toute allure, c’est devenu la mode. C’est la tendance de lancer des tomates à la troupe d’Andy Reid de façon assez massive.

Sur les réseaux sociaux, les gens qui, comme moi, suivent des comptes qui parlent de football le constatent certainement.

Je suis consciente que les vrais partisans de Kansas City sont toujours là, mais la vague d’amour envers l’équipe lors de la première présence au Super Bowl du #15 s’est éclipsée.

Les mauvaises blagues s’enchaînent les unes après les autres et nombreux sont ceux qui manifestent leur énorme mécontentement de les voir (encore) au Super Bowl.

Pourquoi ?

Parce qu’ils gagnent. Aussi simple que ça.

Ils ont quatre présences au Super Bowl en cinq saisons et maintenant Patrick Mahomes a trois bagues.

Il faut se rappeler, il n’y a pas si longtemps, l’époque de Tom Brady avec les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre.

Je suis consciente que la comparaison peut en faire sourciller plus d’un.

Mais, les Patriotes étaient une menace. Pas moyen de s’en débarrasser !

Tom Brady gagnait constamment et c’était la tendance de détester son équipe sur les réseaux sociaux, de le critiquer pour la simple raison qu’il était bon.

Il dérangeait.

Petit secret, pas si secret pour mes proches, j’étais de cette catégorie de gens !

Aujourd’hui, les Chiefs dérangent et c’est loin d’être terminé. Pas tant que le duo Mahomes/Kelce sera aussi fort.

On l’a vu cette année. Malgré une saison, dans son ensemble, ordinaire et loin de ce qu’ils nous ont offert par le passé, ils ont frayé leur chemin jusqu’à Las Vegas.

Leur performance au Super Bowl le démontre aussi. Ils remontent au tableau de pointage au bon moment.

Encore une fois, je me rappelle un certain Tom Brady qui était bon pour faire la même chose.

Après ça, il y a Taylor Swift.

Oui, elle revient pour conclure cette chronique.

« Au secours, on a une finale des 49ers contre Taylor Swift ! » Une phrase largement entendue depuis deux semaines.

La nouvelle flamme du tight end, Travis Kelce, dérange. Son effet est assez spectaculaire. Est-ce que les gens comprennent qu’elle ne fait pas partie de l’équipe ?

Pourquoi dérange-t-elle autant ?

On la voit durant les matchs, mais ce n’est pas elle qui contrôle les caméras.

Ça, c’est la Ligue nationale de football (NFL). En revanche, je peux comprendre son enthousiasme.

C’est sans contredit un coup de pub très lucratif pour la NFL.

Personnellement, qu’on la voie ou pas, je m’en balance !

Elle a bien le droit d’exister, d’aller voir les matchs et de crier aussi fort qu’elle le souhaite lorsque le # 87 marque un touché.

J’applaudis d’ailleurs son entrain, qui ressemble beaucoup au mien, je dois l’avouer.

En bref, mon enthousiasme, il est pour le football, pour le jeu et pour la très saine compétition qui s’est installée chez moi… avec un fan des Patriotes !