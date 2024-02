ITUM vise la transparence

Après plusieurs années sans avoir effectué cet exercice, ITUM a tenu une rencontre publique, mardi soir, pour présenter ses états financiers de l’année 2022-2023.

La présentation a duré trois heures du côté du Musée Shaputuan. ITUM a adhéré à la Loi administration et finances, une loi fédérale auxquels les communautés autochtones peuvent adhérer. Elle vise une meilleure gestion financière, et ultimement, à bâtir une meilleure économie. Quatre communautés y ont adhéré jusqu’à maintenant chez les Innus : Uashat mak Mani-utenam, Nutashkuan, Essipit et Mashteuiatsh.

« Nous sommes la communauté qui est une des plus avancées dans ce processus. Nous aurons plus de rencontres de ce type, car la Loi nous obligera à une reddition des comptes avec la population annuellement », a expliqué le directeur général de ITUM, Normand Ambroise.

Les revenus ont atteint 163 966 594 $ pour l’année 2022-2023, une augmentation de 26,5 millions par rapport à l’année précédente, soit presque 20 %. La hausse s’explique en partie par l’augmentation des contributions gouvernementales fédérales et provinciales, puisque la population a grandi. Il s’agit de 64,5 % de la source des revenus totaux de la communauté.

Le manque de main-d’œuvre

Le manque de main-d’œuvre est criant dans l’administration de ITUM. L’organisme a dû avoir recours aux agences de placement, pour combler ses besoins notamment en santé. Les infirmières et les intervenants sociaux représentent les principaux coûts passant de 7 à 12 millions.

« Ce sont aussi les consultants et les avocats entre autres », a souligné Annick Lelièvre, la directrice des Finances qui présentait les chiffres.

Immobilisations et infrastructures

ITUM a eu plusieurs projets de développement et la communauté est en pleine expansion au niveau du Secteur de l’Habitation.

« 200 maisons en construction, une usine de traitement d’eau, un nouveau poste de police », a énuméré Mme Lelièvre.

La flotte de véhicules s’est agrandie pour près de 2 millions de dollars, par rapport à 45 595 $ en 2021-2022.

Revenus autonomes

Les revenus autonomes sont les diverses ententes appelées les Ententes sur les Répercussions et les Avantages (ERA). Autrement dit, les ententes que ITUM a négociées dans un cadre préétabli par le gouvernement fédéral avec les différentes compagnies minières. ArcelorMittal Canada, Tata Steels Minerals, Minerai de Fer Québec et Rio Tinto IOC totalisent 17 644 334 $.

« Ces fonds, au gré des fluctuations du prix du fer, sont redistribués selon les ententes conclues comme dans les projets d’immobilisations, les Fonds de Famille et les Fonds des Générations, le remboursement de la dette, de l’employabilité, mais aussi, dans le Bureau de la Protection des Droits », peut-on lire dans le document financier d’ITUM.

Investissement dans les filiales

Ce sont les entreprises que ITUM possède en partie ou complètement tel que l’hôtel Quality Inn, Transport Tshiuetin, les Pêcheries Uapan, entre autres. Sous forme de dividendes, les filiales ont eu un négatif de 72 342 $, donc ITUM n’a pas reçu d’argent pour ses entreprises, mais a plutôt investi.

« Ces entreprises créent des emplois durables, de 293 emplois en 2021-2022 on est passés à 533 emplois », a affirmé Annick Lelièvre.

Les prévisions budgétaires de 2023-2024

La priorité de ITUM est de finir de construire les 200 maisons pour sa population au coût de 24 400 000 $. On complétera aussi d’autres infrastructures soit la Maison culturelle Tshissenitamun Mitshuap et le poste de police, tous deux situés à Maliotenam.

Enfin, ITUM a annoncé pour septembre prochain, une consultation de la population en vue d’une planification de la communication globale. La population pourra s’exprimer sur ses priorités, ses inquiétudes pour l’avenir et donc, participer à l’issue de la communauté. Aussi, ITUM a annoncé avoir entériné des règlements généraux de la communauté, qui seront diffusés prochainement par la Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam.

« Comme par exemple, les Innus n’auront plus le droit de se promener dans les rues avec de l’alcool dans les mains, ou le cannabis ne sera pas toléré dans les endroits publics », a dit la conseillère, Rose-Anne Grégoire qui est la présidente du comité des Finances récemment formé.

Dans le cadre de la loi administration et finances, une création d’un comité a été faite. Il compte trois élu. e. s et deux membres externes, puis la participation du directeur général et de la direction des Finances, tout cela dans une optique de leviers à l’autodétermination et à l’autonomie gouvernementale de Uashat mak Mani-utenam.