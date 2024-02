H2 Green Steel à Sept-Îles ǀ Autour de la question

Texas vs Québec

Si le Texas est aussi en lice pour accueillir l’usine, c’est que la compagnie ne souhaite pas mettre tous ses œufs dans le même panier. « On regarde une opportunité semblable au Texas, mais évidemment, étant complètement partial au Québec, je me démène pour que ça se passe chez moi. Si ça tombe à plat, il faut avoir un plan B », indique Patrick Tobin. Il se dit tout de même confiant de mener le projet à terme à Sept-Îles, notamment parce que les deux paliers de gouvernement ont signifié leur intérêt. « Quand on parle décarbonation de l’économie, le projet coche toutes les cases ! On demeure très optimiste et surtout très satisfait de l’acceptabilité sociale qu’on rencontre sur le terrain, autant que de l’appui politique qui nous vient à la fois de Québec et d’Ottawa », conclut Patrick Tobin.

Pourquoi “Shipekun” ?

Ce n’est pas un hasard si le projet Shipekun porte un nom en innu-aimun. « Initialement, il s’appelait Green Maple », raconte avec humour Patrick Tobin. Les partenaires innus du projet ont eu tôt fait de ramener H2 Green Steel à la réalité du territoire. « Ils nous ont dit deux choses : » Green Maple, ça fait fédéral, ça ne marche pas. Et des érables, on n’en a pas chez nous ! « Alors on leur a dit » trouvez-nous un nom ! « , raconte le chef de projet. C’est au vice-chef Kenny Régis du conseil de bande d’Uashat mak Mani-utenam qu’on doit le nom officiel du projet. « Kenny Régis est arrivé avec Shipekun, qui veut dire vert, en innu-aimun. C’est un nom simple et ça s’est fait organiquement ! Eux s’y retrouvent et ça nous convient, car notre objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 95 % par rapport aux aciéries traditionnelles.»

Coup de pouce à l’autonomie alimentaire

L’hydrogène vert est un des fers de lance du projet Shipekun et sa production pourrait avoir un bénéfice collatéral insoupçonné. « Les seuls sous-produits, quand on fabrique l’hydrogène, sont de la vapeur et de l’eau. Pourquoi ne pas construire une belle serre pour faire pousser des légumes en hiver à Sept-Îles et apporter un peu de sécurité alimentaire dans le projet ? Il y a plein d’aspects positifs à jumeler ! », dit Patrick Tobin.

« Sept-Îles est la place pour avoir des projets de cette envergure. Qui plus est, le gouvernement a mis le fer sur la liste des minéraux critiques et stratégiques et on est super content parce que ça vient solidifier ce qu’on dit autant à l’international qu’au local. Le projet a un très grand potentiel et c’est un des beaux dossiers motivants pour notre ville. »



Chantal Pitt, Développement Économique Sept-Îles

« On est à la croisée des chemins. On a devant nous une opportunité longtemps espérée par rapport à notre région qui exporte du fer depuis 70 ans et là, on a sur un plateau d’argent l’opportunité de s’inscrire comme des leaders en Amérique du Nord pour la production d’acier vert et la transformation de notre minerai qui devient de plus en plus recherché pour sa qualité et ses capacités à décarboner la planète. L’administration portuaire et ses actionnaires vont être mobilisés pour accompagner le promoteur dans ses besoins et son implantation. On va espérer que du côté des gouvernements, ils puissent avoir l’écoute et le support pour obtenir de l’énergie requise pour cette opportunité qui est grandiose pour la région. »



Pierre Gagnon, PDG du Port de Sept-Îles

