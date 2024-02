Cancer colorectal: un nouvel outil de dépistage est désormais offert aux Québécois

Le dépistage du cancer colorectal est désormais offert dans des points de service locaux sélectionnés dans l’ensemble des régions du Québec afin de faciliter l’accès à ce service pour la population.

Dans un communiqué publié lundi, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a précisé que les Québécois pouvaient prendre rendez-vous dès maintenant, sur le portail web Clic Santé ou par téléphone.

L’objectif de cette annonce est que les personnes âgées de 50 à 74 ans puissent avoir accès plus rapidement au dépistage du cancer colorectal, qu’elles soient orientées par un médecin ou non. Les autorités rappellent que ces personnes représentent la tranche d’âge la plus propice à être atteinte de ce type de cancer.

L’accès au dépistage reposait, depuis 2013 jusqu’à aujourd’hui, sur la prescription d’un test par un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée.

Le cancer colorectal est actuellement la deuxième cause de mortalité par cancer au Québec. Le gouvernement souhaite augmenter le nombre de personnes qui se font dépister chaque année afin de détecter ce cancer avant l’apparition des symptômes.

En confiant un rôle aux points de service locaux mis sur pied pour désengorger les hôpitaux, le gouvernement met aussi à contribution d’autres professionnels comme les infirmières, qui pourront dorénavant dépister les cas de cancer colorectal à l’extérieur des hôpitaux.

Le ministère de la Santé rappelle que l’adoption d’un mode de vie sain et actif ainsi que la réduction du tabagisme, de la consommation d’alcool et de la consommation de viande transformée contribuent à prévenir le cancer colorectal et la mortalité qui y est associée.