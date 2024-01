Un an de refus pour le couple de Port-Cartois à mobilité réduite

En janvier 2023, après un long processus, le couple a été accepté au Programme d’adaptation à domicile (PAD). Un budget de 18 600 $ leur a été accordé pour faire les travaux qui permettent d’adapter la salle de bain de l’étage à leurs besoins et de créer une petite salle de bain au rez-de-chaussée.

Toutefois, plus d’un an après le début des démarches, aucun entrepreneur n’était disponible pour effectuer les travaux.

« J’ai même demandé de me donner l’argent pour que je paie quelqu’un pour le faire, mais il faut absolument un entrepreneur et que des vérifications soient faites, avant qu’on nous donne l’argent », dit Rodrigue Dufour, découragé par les exigences du programme. « Ce n’est pas normal qu’on fasse niaiser du monde pour une petite maudite salle de bain et installer un bain. »

Il comprend que la tempête du 23 décembre 2022 a donné beaucoup de pain sur la planche aux entrepreneurs qui devaient réparer les dégâts sur de nombreuses maisons. Cependant, une partie de lui est tout de même en colère, que sa qualité de vie et celle de sa conjointe aient fait les frais du manque de main-d’œuvre disponible.

Il considère aussi que les démarches sont trop complexes et le processus trop long pour des personnes dans des conditions vulnérables et en souffrance. M. Dufour souhaite voir des changements au niveau du processus.

« Le gouvernement a le don de faire les choses compliquées. Ça devrait être plus simple. »