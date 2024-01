Le crime organisé tente de prendre le monopole de la Côte-Nord

Il y a un conflit dans le crime organisé qui souhaite s’implanter sur la Côte-Nord, ce qui a entraîné une hausse des événements de violence au cours des derniers mois, affirme la Sûreté du Québec.

Le porte-parole de l’organisation, Hugues Beaulieu, soutient que le crime organisé tente de prendre le monopole dans la région. « Oui, il y a un conflit dans le crime organisé présentement. »

Pour ce qui est des coups de feu de vendredi, dans le secteur du Végétarien à Sept-Îles, M. Beaulieu indique qu’il n’y a pas d’éléments nouveaux. Les policiers n’ont rien comme information pour demander une aide précise du public, outre un véhicule de couleur blanche et un de couleur bleu.

« Ils s’en sont sûrement débarrassés », dit-il.

Les policiers de la Sûreté du Québec intensifieront les démarches pour obtenir davantage de réponses en lien avec les événements de coups de feu des derniers mois, dans la région.

Même s’ils peuvent paraître invisible aux yeux de certains citoyens, les patrouilleurs et enquêteurs sont sur le terrain en grand nombre, assure le porte-parole de la Sûreté du Québec.

« Du travail terrain il s’en fait, mais ce n’est pas toujours visible. »

Dès mardi, la Sûreté du Québec ira à la rencontre des citoyens dans les commerces, mais parlera aussi aux commerçants, notamment du côté des restaurants et des stations-services. Les policiers ont d’ailleurs fait ce type d’intervention la semaine dernière au parc Ferland et dans le bas de la ville, en plus d’un café-rencontre au restaurant McDonald.

Grosse récolte

Depuis le début de ce conflit, en mai, les policiers ont procédé à une cinquantaine d’arrestations dans le dossier à Sept-Îles et Baie-Comeau et leurs environs.

Les saisis se chiffrent à 46 000$ en argent, 31 500 comprimés de métamphétamines, 1,25 kg de cocaïne, 25 perquisitions dans des résidences, 18 dans des véhicules, cinq véhicules saisis en biens factionnels*, 18 armes à feu (de poing ou longue), des armes à impulsions électriques et une panoplie d’armes blanches et autres drogues.

Les bars sont constamment vérifiés, notamment pour les permis d’alcool, mais aussi pour voir qui s’y trouvent.

*Si personne reconnue coupable. Véhicule revendu et montant sert pour les enquêtes.