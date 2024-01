Le Secteur des mesures d’urgence d’ITUM veut être prêt en cas de crise

ITUM vient d’acquérir une nouvelle ressource pour son Secteur des mesures d’urgence, l’ancien directeur général de la SPUM, Raynald Malec. En poste depuis le 1er décembre dernier, il agira à titre d’adjoint à la coordination du service.

C’est pendant la pandémie de la COVID que tous les directeurs des secteurs de ITUM ont dû se mobiliser pour protéger leur population.

« On arrive à 6000 de population à Uashat mak Mani-utenam. ITUM a toujours été capable de protéger sa population, mais on s’est rendu compte qu’il manquait quelqu’un à ce poste-là », explique monsieur Malec.

Il suivra plusieurs formations au cours de la prochaine année, pour se familiariser avec ses nouvelles fonctions.

Depuis 2012 qu’il existe une politique de mesures d’urgence au sein de ITUM.

« Je vais donc mettre à jour cette politique des mesures d’urgence, fournir des noms, mais aussi, la mettre aux couleurs du conseil. On n’est pas à l’abri d’aucune menace. Comme ça, nous serons fin prêts pour agir plus rapidement. Comme on nous l’a renseigné, lors de l’évacuation de Mani-utenam à l’été dernier. On peut parler de déversement de carburant, etc. Et aussi l’impact des changements climatiques », explique-t-il.

Un comité composé d’employés de ITUM sera mis en place prochainement.

Prévention

Sur les ondes de la CKAU, monsieur Malec a tenu à lancer une première demande à la population.

« Ce qui me fatigue durant le moment, ce sont les pannes d’électricité. Il faut que chaque maison, chaque famille puisse survivre 72 heures. Il faut préparer la nourriture, les chandelles, les batteries et surtout, acheter une radio de survie, avec sur son côté sa batterie qui se charge avec une manivelle. Car ce qui est le fun avec la CKAU, c’est que dans vos nouveaux bureaux, vous avez une génératrice, ce qui aidera aux instructions du service des mesures d’urgence, le nœud de la guerre, la communication. »

D’ailleurs, ITUM affichera des vignettes informatives sur Facebook et sur son site web pour partager les mesures d’urgence.