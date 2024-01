Baie-Johan-Beetz : de nouveau résident à maire en trois ans

Lorsque Sébastien l’Écuyer a décidé de déménager à Baie-Johan-Beetz en 2020, il ne s’attendait pas à devenir le maire de ce petit village de la Minganie, trois ans et demi plus tard.

« J’aurai mis cela en doute », affirme M. L’Écuyer, lorsqu’on lui demande s’il avait cru qu’il pourrait devenir maire de Baie-Johan-Beetz, lorsqu’il a pris la décision de déménager dans ce village.

À la suite d’une élection partielle, il a été élu par acclamation.

Bien qu’il y réside depuis trois ans et demi maintenant, il connaît très bien les lieux qu’il décrit comme un havre de paix. Toute sa famille du côté maternel vient de Baie-Johan-Beetz. Ainsi, même s’il a grandi à Québec, il passait souvent des semaines chez ses grands-parents dans ce village, lors des vacances du temps des Fêtes et estivales. De plus, depuis 2016, il venait passer ses étés dans le secteur, pour s’occuper du café l’Échouerie, à Natashquan.

Œuvrant dans la restauration dans la région de Montréal, il s’est retrouvé sans emploi au début de la pandémie. C’est ainsi qu’il a décidé de faire le grand saut et de venir s’établir à Baie-Johan-Beetz de façon permanente.

Maire

Se décrivant comme quelqu’un qui aime s’engager pour servir sa communauté, il a fait le saut en politique municipale en 2021, quand il est devenu conseiller municipal.

En août 2023, le maire de Baie-Johan-Beetz, Martin Côté, a démissionné. Il l’a fait afin de devenir directeur général de la municipalité. Un poste qu’il fallait pourvoir de façon urgente.

Pour M. l’Écuyer, se présenter à la mairie était tout à fait naturel pour poursuivre son engagement dans sa communauté.

« Au fil des ans, je me suis impliqué activement dans la vie de notre communauté. Je me suis intéressé à la fonction de maire, parce que j’ai de l’énergie à donner et je pense que les citoyens peuvent se sentir confiant d’être bien représentés », dit-il.

Parmi les projets qu’ils souhaitent faire avancer dans la prochaine année, il y a la construction d’une usine d’eau potable et d’assainissement des eaux usées. La municipalité veut réaliser les plans et devis.

Il ajoute que l’administration municipale a un défi en ce qui a trait à la main-d’œuvre. Ils sont à la recherche de personnel, autant au niveau administratif que pour s’occuper du développement de projets qui proviennent du plan d’action municipal.