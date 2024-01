La Ville de Sept-Îles pourrait reprendre le développement domiciliaire Holliday

Une mise à jour du projet du développement domiciliaire Holliday a été donnée lors de la séance du conseil du 22 janvier. Il a été révélé qu’un des scénarii envisagés est que la Ville prenne en charge ce projet domiciliaire.

« À l’heure actuelle, on a toujours des discussions avec les promoteurs. On s’est rencontré fréquemment dans les derniers temps et il y a différents scénarios qui sont sur la table. Il y en a un nouveau qui s’est présenté qui est la possibilité qu’il y ait une vente du terrain de la part des promoteurs à la Ville de Sept-Îles et que la Ville reprenne le développement dans ce secteur », a affirmé la directrice générale de la Ville de Sept-Îles, Catherine Lauzon. Toutefois, elle a ajouté qu’il y avait toujours un intérêt pour faire le projet de la part des promoteurs.

Toujours lors de la séance du 22 janvier, un plan particulier d’urbanisme (PPU) pour le secteur Holliday a été adopté. Une assemblée publique de consultation à propos de ce PPU se tiendra au mois de février. Organisés par la Municipalité, les promoteurs du projet seront présents.

« S’il y a des gens qui ont des interrogations, des questions ou des préoccupations, ce sera le forum pour recevoir vos commentaires », indique la directrice générale.

Rappelons que le projet résidentiel Holliday prévoit l’aménagement d’environ 250 terrains en quatre phases de développement.