Le Port de Sept-Îles deuxième au Canada 

Le Port de Sept-Îles reprend son rang de deuxième au Canada en 2023, avec un record historique de 36,6 millions de tonnes de marchandises ayant transité par ses installations.

Il faut remonter à 1979 pour retrouver l’ancien record qui était de 34,9 millions de tonnes de marchandises. En plus de demeurer le plus grand port minéralier en Amérique du Nord, le Port de Sept-Îles se classe désormais devant le Port de Montréal (35,9 millions de tonnes en 2022) et derrière celui de Vancouver (146 millions de tonnes en 2022) en termes de volume annuel d’activité. En 2024, il anticipe plus de 40 millions de tonnes.

Mais dans la lancée de son record de tous les temps battu dans la dernière année, est-ce que le Port peut aller jusqu’à se permettre de rêver de prendre un jour la première position ? C’est très ambitieux, mais en même temps, son président-directeur général, Pierre D. Gagnon, rappelle l’époque de 2012.

Les perspectives du prix du fer sont alors autour de 190 $ US. S la tonne. L’ébullition est palpable. Century Iron Mines explore le dépôt de fer nord-côtier de Rainy Lake. La société chinoise Wisco investit notamment 40 M$ dans le projet. Ils ont les yeux rivés sur les installations du port pour transborder. Ils ne sont pas les seuls. Adriana, IOC, mine Wabush, New Millenium…

« On avait 180 millions de tonnes en demande de marché en 2012 », lance M. D. Gagnon.

Et on connait la suite de l’histoire. Quelques années après, le prix du fer a chuté à 38 $ US. S la tonne.

« Nous étions en pleine construction du quai multiusager », relate-t-il.

L’infrastructure de 220 M$ a commencé à être opérée en 2018.

« Il y a un adage dans l’industrie minière, qui dit que quand les prix sont bas, c’est là que tu dois implanter tes infrastructures, car tu seras prêt en haut de cycle. C’est ce qui s’est passé. »

Ce gigantesque quai pouvant accueillir des navires jaugeant jusqu’à 400 000 tonnes métriques fait d’ailleurs du port un précurseur en termes d’équipement. Des partenaires locaux sont venus voir et s’inspirer de ses technologies dernier cris, mais aussi, des représentants du fameux Port de Vancouver.

Nouvel élan

Le Port a profité de la dernière année pour mener une grande réflexion sur sa mission, sa vision, ses valeurs et ses orientations stratégiques. Pour guider son développement futur et ouvrir un dialogue avec le milieu, l’organisation a lancé en octobre sa consultation citoyenne numérique « Ré-imaginez le cœur de Sept-Îles ». La démarche visait à récolter des idées de développement pour l’harmonisation des espaces riveraines situées dans le bas de la ville.

Le Port parle « d’un franc succès » avec 6 815 visiteurs, 55 projets déposés et 748 votes sur sa plateforme. Dans les prochains mois, l’organisation présentera une synthèse de sa consultation.