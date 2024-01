Fermeture du dépanneur le Riverain à Rivière-Pentecôte

Le dépanneur le Riverain à Rivière-Pentecôte fermera ses portes. La nouvelle a été confirmée au Journal par la présidente de la coopérative de solidarité de Rivière-Pentecôte, Valérie Reus, l’organisme qui gère le dépanneur.

Il n’a pas été possible de connaître les raisons derrière cette décision. La présidente indique que la Coop tiendra une assemblée d’information pour donner plus de détails sur la fermeture et les causes. Elle aura lieu le mercredi 24 janvier à 19h au local de l’âge d’or à Rivière-Pentecôte.

Le dépanneur Le Riverain avait déménagé dans de nouveaux locaux en mai 2022. Un projet qui avait couté près de 600 000$.

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, a indiqué sur les réseaux sociaux qu’il a eu des discussions avec un pharmacien à Port-Cartier afin de trouver une solution pour la livraison des médicaments à Rivière-Pentecôte. Il était possible d’aller chercher ses médicaments au dépanneur le Riverain.