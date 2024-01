Élection partielle de Ste-Marguerite : cinq candidats dans la course

Ce sont finalement cinq candidats qui tenteront de succéder à Mélanie Dorion comme conseiller du district de Sainte-Marguerite à Sept-Îles. La période des mises en candidatures a pris fin le vendredi 19 janvier à 16h30.

On retrouve dans la course Anthony Lebel, Gervais Gagné, Éric Beaudry, Louis Marchand et Martin Perron.

Selon les données du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour toutes les élections à Sept-Îles depuis 2006, il s’agit d’un record des 20 dernières années. Le nombre le plus élevé de candidats pour un scrutin au poste de conseiller à Sept-Îles était de quatre durant cette période de temps.

Le scrutin aura lieu le 18 février de 10h à 20h. Un vote par anticipation sera tenu le dimanche 11 février 2024 de 12h à 20h.