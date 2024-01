Le Drakkar rosse les Foreurs

Après sa victoire décisive face aux excellents Huskies de Rouyn-Noranda la veille, le Drakkar a facilement disposé des Foreurs de Val d’Or vendredi soir, au compte de 8-0.

Lorsqu’une équipe aguerrie fait face à l’une des moins bien nanties du circuit, il n’est pas surprenant de voir ce genre de résultat se produire à l’occasion. Les Foreurs auront tenu le coup pendant près d’une période, particulièrement grâce à leur gardien William Blackburn. Alors qu’il avait réussi limiter les dégâts, c’est le but de Justin Gill avec trois secondes à faire en première période qui coupa les jambes du Vert et Or. Pour la troupe de Maxime Desruisseaux, il s’agit d’un neuvième match consécutif sans victoire.

Les gros canons du Drakkar ont sonné la charge toute la soirée. Le trio composé de Justin Gill (1 but 3 aides), Matyas Melovsky (4 aides) et Donovan Arsenault (3 buts) s’est principalement illustré, mais celui d’Isaac Dufort (1 but), Félix Gagnon (2 aides) et Justin Poirier (1 but) n’est pas en reste.

À l’occasion de son deuxième départ dans la LHJMQ, Lucas Beckman a réussi un jeu blanc de 25 arrêts. Le jeune homme devient seulement le deuxième gardien à réussir un jeu blanc dans l’uniforme du Drakkar à l’âge de 16 ans; son unique prédécesseur étant Philippe Cadorette.

Le Drakkar complétera son périple dans le Nord-Ouest du Québec demain après-midi, pour une deuxième partie en autant de jours au Centre Agnico-Eagle.

Sommaire de la rencontre

William Bishop perd sa bataille à un contre un devant Isaac Dufort en fond de territoire, permettant à Félix Gagnon de s’en emparer. Il remet immédiatement dans l’enclave, alors que Justin Poirier passait par là. Le meilleur franc-tireur du circuit ne rate pas pareille opportunité, inscrivant un 33e filet cette saison.

Donovan Arsenault double l’avance des nord-côtiers avec son premier but dans l’uniforme du Drakkar, grâce à un bon tir des poignets dans le haut du filet, mais que le gardien de but aimerait certainement revoir.

Dans les toutes dernières secondes du premier engagement, Justin Gill assomme les valdoriens en concrétisant sur un long tir du revers comme il ne s’en fait plus; bon pour son 100e filet en carrière dans la LHJMQ. Le vétéran de 20 ans a de plus atteint le plateau des 60 points cette saison au cours de la rencontre.

Baie-Comeau ajoute deux autres buts en deuxième période. D’abord, suite à un dégagement complet en désavantage numérique, le gardien sort de son filet pour jouer la rondelle, mais celle-ci s’arrête tout juste à l’extérieur de la zone qui lui est autorisée. Félix Gagnon gagne sa course face au défenseur et remet dans l’enclave à Isaac Dufort, qui marque ainsi sans difficulté.

Puis, en fin de tiers temps, dans un scénario semblable au premier but de la rencontre, Matyas Melovsky redirige une rondelle dans l’enclave vers Donovan Arsenault, qui marque en lançant sur réception. Avec l’écran de Nathan Brisson devant son gardien, ce dernier n’a jamais vu le disque.

Après quelques secondes d’avantage numérique en début de troisième période, Niks Fenenko est crédité d’un but après que son tir hors cadre revient dans le dos de William Blackburn et bondit dans le filet.

Donovan Arsenault complète son tour du chapeau quelques instants plus tard en s’emparant de la rondelle libre, lorsque l’insistance d’Émile Chouinard fait perdre la possession à l’ancien Drakkar Nathan Baril dans sa zone. Le prince-édouardien atteint du coup le plateau des 20 buts cette saison.

À 4-contre-4 en fin de partie, Raoul Boilard complète de l’enclave une belle séquence en zone adverse orchestrée par Louis-Charles Plourde et Niks Fenenko, qui lui a d’ailleurs servi une brillante passe de l’arrière du but.