Le Drakkar remporte sa série contre les Huskies

Le hasard a voulu que le Drakkar et les Huskies de Rouyn-Noranda, deux des meilleures équipes au hockey junior canadien cette saison, aient à s’affronter pour trois matchs consécutifs; un scénario digne d’une série éliminatoire de grande qualité. Après l’avoir emporté tour à tour au compte de 4-0 à Baie-Comeau la semaine dernière, les deux équipes disputaient un ultime duel à Rouyn-Noranda. Le Drakkar en est sorti gagnant 6-2.

Les baie-comois sonnent rapidement les hostilités, puisqu’ils prennent les devants dès les deux premières minutes de jeu de la partie. Après une mise en jeu remportée par Raoul Boilard en zone offensive, le tir de routine d’Anthony Lavoie dévie sur les patins du défenseur Ty Higgins près de William Rousseau, suffisamment pour le déjouer.

Les Huskies ne sont toutefois pas en reste et frappent à deux reprises avant la fin du premier engagement. D’abord, Thomas Verdon concrétise sur un retour de lancer dans l’enclave qu’aucun nord-côtier n’a pu maîtriser. Puis, un rebond de la bande revient jusqu’à Charles-Édward Gravel, qui ne peut stopper complètement la rondelle. Celle-ci glisse doucement jusqu’à la ligne des buts, avant d’être poussée suffisamment par Leighton Carruthers, malgré les efforts de Donovan Arsenault pour la maintenir à l’extérieur.

Le pointage demeure ainsi jusqu’à la mi-match, alors que Baie-Comeau crée l’égalité. Le jeu de transition du Drakkar se déroule à la vitesse de l’éclair, permettant à Matyas Melovsky et Justin Gill de s’amener rapidement en surnombre. Ce dernier complète la manoeuvre pour créer l’égalité. Donovan Arsenault est aussi complice.

Quelques instants après le but survient une séquence de plus en plus rare de nos jours, alors que Jabez Seymour jette les gants avec Carruthers. C’était la deuxième fois cette saison que le jeune de 16 ans engageait le combat.

Carruthers étant également puni pour instigateur, le Drakkar bénéficie d’un avantage numérique et prend les devants peu après la fin de l’infraction. Julien Paillé accepte une mise en échec en zone neutre pour remettre à Melovsky de lancer une attaque. Près du filet, sa tentative de tir dévie pour se retrouver dans le but, procurant l’avance à son équipe pour une seconde fois dans la rencontre.

Bien que la formation de l’Abitibi connaît ses meilleurs moments en troisième période, le Drakkar ne sera plus inquiété. Alors en avantage numérique, Justin Poirier s’amène près du filet sur l’aile droite et parvient à déceler une mince ouverture, bien qu’il avait très peu d’angle. En fin de partie, Félix Gagnon et Isaac Dufort ajouteront deux autres buts dans une cage abandonnée.

Les nord-côtiers poursuivent leur périple dans le nord-ouest québécois et disputeront deux matchs à Val d’Or vendredi soir et samedi après-midi.