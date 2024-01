Le Drakkar prend sa revanche

Baie-Comeau – Le Drakkar a soutiré une douce revanche, dimanche après-midi, quand il a blanchi les Huskies de Rouyn-Noranda par le pointage de 4-0 devant une autre belle foule de 2913 spectateurs enregistrée au centre Henry-Leonard.

Battus par le même pointage la veille, les meneurs au classement général ont rebondi de belle façon face à des visiteurs indisciplinés, qui en étaient aussi à leur troisième match en trois jours.

Les vainqueurs n’ont pas mis de temps à faire mouche grâce au 22e filet de la saison du vétéran Justin Gill, en avantage numérique, à la troisième minute de la première période.

Tout comme samedi, le duel a été serré et ce, grâce aux prouesses du gardien ennemi William Rousseau, bombardé de 43 rondelles, qui a été tout simplement fumant avec 20 arrêts sur 20 tirs au deuxième engagement.

Malgré une mince avance d’un seul but après 40 minutes de jeu, les locaux ont su garder leur sang-froid et ont sonné la charge pour de bon avec une poussée de trois buts sans riposte en troisième.

« Personne n’a aimé notre match de samedi et on voulait se reprendre et être capables de jouer un gros 60 minutes. Notre premier but a fait du bien et nous sommes restés concentrés jusqu’à la toute fin », a commenté le numéro 91, première étoile de la rencontre.

Auteur d’un doublé, le vétéran de 20 ans a reconnu qu’il s’agissait d’un week-end important. « C’est un peu comme une série deux de trois. On a perdu la première. On gagne la deuxième et on va jouer pour gagner la troisième jeudi prochain. »

800e victoire

Cette 18e conquête à domicile comporte également un volet historique pour le Drakkar qui vient de signer sa 800e victoire officielle de concession depuis son entrée au sein de la LHJMQ.

« On voulait vite se reprendre après la défaite de samedi et les gars l’ont bien fait. Ils étaient plus énergiques, moins hésitants et ont disputé un très bon match face à une très bonne équipe », a salué l’entraîneur en chef Jean-François Grégoire.

Le pilote a souligné le sang-froid et la discipline affichée par ses hommes. « Ce genre de matchs fait partie de notre apprentissage. Ce soir, les joueurs ont été hermétiques, combatifs et engagés », a ajouté le dirigeant, qui a aussi apprécié la performance de son gardien Charles-Édward Gravel.

En vitesse

Outre Justin Gill, Julien Paillé et Matyas Melovsky ont fait bouger les cordages dans ce 34e triomphe de la campagne pour souligner l’anniversaire de la mascotte du club Snorri.

De son côté, le cerbère des Baie-Comois s’est montré alerte face aux 21 tirs en sa direction. Gravel a réalisé son plus bel arrêt de la partie, en troisième période quand il a frustré l’attaquant Anthony Turcotte avec son bouclier.

Le Drakkar se prépare à prendre la route vers l’ouest de la province en prévision d’une série intense de trois matchs en trois jours en Abitibi. Il retrouvera ces mêmes Huskies, jeudi, avant de disputer un programme double aux Foreurs, vendredi et samedi, à Val-d’Or.