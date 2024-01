Du hockey féminin de fort calibre au Tournoi Fred Chiasson

Le hockey féminin et la cause du cancer du sein seront au cœur d’une série 2 de 3 lors de l’édition 2023 du Tournoi de hockey Fred Chiasson (THFC) au calendrier du 15 au 18 février.

Après le succès de la première présentation du tournoi l’an dernier, qui avait permis un don de 5 000$ à la Fondation du cancer du sein du Québec, l’organisation veut promouvoir une fois de plus cette cause, mais aussi le hockey féminin.

Cette association pour le cancer du sein part du fait que la conjointe de Stephan Larouche (co-responsable du THFC), Christine Bourque, soit touchée par cette maladie.

« On veut aussi que les gens voient du gros calibre de hockey féminin », a mentionné M. Larouche.

Les Septiliennes Mélodie Bouchard, ancienne joueuse des Gee Gees de l’Université d’Ottawa, et Sara Gagnon-Chénier, qui a joué avec Trois-Rivières lors de ses années de cégep, agiront comme capitaines pour chacune des équipes qui s’affronteront dans le cadre de la Série Rose 2 de 3.

Mélodie Bouchard a convaincu d’anciennes coéquipières et rivales de ses années collégiales et universitaires à se déplacer jusqu’à Sept-Îles pour l’occasion. Il s’agit notamment de la Baie-Comoise d’origine, Kim Poirier, qui a évolué avec les Carabins de l’Université de Montréal, ainsi que la gardienne Valérie Lamenta, avec qui elle a participé aux Universiades, au Kazakhstan, en 2017. Les deux équipes seront complétées par des filles de la Côte-Nord qui ont joué au niveau midget AA ou collégial, entre autres Kimberly Vigneault.

« Plusieurs de mes amies ne sont jamais venues à Sept-Îles. Le comité du tournoi a mis le paquet, donc je les ai convaincues que c’était pour une bonne cause et elles ont accepté. On va pouvoir se regrouper et se voir », a-t-elle fait savoir.

Les matchs occuperont une belle plage horaire durant le tournoi. « Ce sera du gros calibre féminin. Ça se jouera dans l’après-midi, un moment fort. On veut que les gens viennent voir ça », a dit Stephan Larouche. Il espère une classe féminine avec au moins quatre équipes pour 2025.

Quant au Tournoi de hockey Fred Chiasson 2024, le responsable a indiqué que les inscriptions affichaient presque complet pour l’ensemble des catégories. Il ne reste de la place que pour formations (compétition et intermédiaire).

Ce sera un autre succès de participation avec 36 équipes. La moitié provient de l’extérieur de Sept-Îles, avec entre autres des clubs de la Gaspésie, Trois-Rivières et Québec. « Ça s’est rempli vite. Le tournoi a fait sa marque », a conclu Stephan Larouche.