Port-Cartier pourrait recevoir plus de 60 centimètres de neige

Environnement Canada a émis un avertissement de tempête hivernale et d’onde de tempête en raison d’une tempête majeure qui touchera l’est du Québec dans la nuit de mardi à mercredi. Des quantités importantes de neige sont attendues, des rafales de près de 100 km/h, de la poudrerie et du déferlement de vagues.

Port-Cartier pourrait être un secteur plus touché par la tempête. Des accumulations de neige de 50 à 60 centimètres et plus sont possibles localement dans les terres.

« Port-Cartier est bien placé pour avoir dans les plus grosses accumulations de la tempête. Donc oui il est réaliste de penser qu’on pourrait dépasser les 50 à 60 centimètres », dit Simon Legault météorologue d’Environnement Canada.

Les rafales pourraient aussi dépasser les 90 km/h. En raison de la poudrerie, la neige sera dispersée de manière inégale donc la hauteur des accumulations sera variable. Ce secteur est aussi plus à risque en ce qui concerne le déferlement côtier.

Pour la Côte-Nord en général, on parle de 20 à 40 centimètres de neige qui pourrait s’accumuler. La neige parfois forte et les forts vents causeront une visibilité de réduite à nulle par moments.

On pourrait éviter le pire pour ce qui est du déferlement côtier en raison des heures de marées. Les dégâts pourraient être moins importants, mais le risque est tout de même présent. La période à surveiller est de 11h15 à 14h15 pour Sept-Îles te Port-Cartier.

Environnement Canada annonce qu’on peut s’attendre à des conditions routières dangereuses et recommande de devancer ou retarder tout déplacement jugé non essentiel.

Vous pouvez consulter les conditions routières au Québec 511.