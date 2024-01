Tempête hivernale : éviter les déplacements non essentiels, dit la Ville de Sept-Îles

Avec des accumulations de neige qui pourrait atteindre 40 cm ce mercredi, la Ville de Sept-Îles demande aux citoyens d’être prudents.

Elle recommande à la population de devancer ou de retarder tout déplacement non essentiel. La visibilité pourrait être réduite, voire nulle, par moments en raison de la forte neige et de la poudrerie, affirme la Ville de Sept-Îles, par voie de communiqué.

Les employés municipaux seront à pied d’œuvre dès les premières heures du jour pour effectuer le déneigement et ainsi maintenir autant que possible les rues praticables et sécuritaires. Dans cet objectif, les résidents sont invités à ne pas stationner leur voiture en bordure de rue et à s’assurer que les bacs roulants ne soient pas placés trop près de la rue.

La municipalité invite les résidants des zones riveraines à rester vigilants ce mercredi. Des déferlements de vagues le long de la côte pourraient survenir, particulièrement entre 11h15 et 14h15 dans le secteur Sept-Îles.

Des pompiers et des employés du Service des travaux publics patrouilleront les secteurs à risque. Tout débordement ou dommage aux infrastructures publiques peut être communiqué à la Ville en téléphonant au 418 964-3300.