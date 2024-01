À surveiller à Sept-Îles en 2024

Plusieurs dossiers importants sur le territoire nord-côtier devraient bouger en 2024. Après avoir fait les manchettes à maintes reprises dans les derniers mois, voire les dernières années, est-ce qu’il y aura enfin une lumière au bout du tunnel?

Arénas

Oui, au pluriel. Il y a la Ville de Sept-Îles qui a soumis sa demande financière au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA), demandant 20 M$ pour son projet de remplacement de l’aréna Conrad-Parent qui se chiffre à 56,6 M$, mais il y a aussi Havre-Saint-Pierre. La municipalité de la Minganie souhaite construire un nouvel aréna pour remplacer le bâtiment Denis-Perron, qui est en fin de vie. Son projet coûterait une dizaine de millions de dollars, avait estimé son maire, Paul Barriault. Le PAFIRS contient une enveloppe de 300 millions de dollars pour l’ensemble du Québec. Le gouvernement donnera ses réponses en 2024.

L’hôtel de ville

Le dossier de l’hôtel de ville de Sept-Îles a fait couler beaucoup d’encre en 2023, a soulevé beaucoup de discussions et a fait partie des débats de l’élection partielle de novembre. Quelle position prendront les élus à savoir s’il sera rénové, vendu au CISSS ou qu’on se tournera vers la construction d’un nouvel édifice? L’année 2024 devrait, espérons-le, apporter des décisions de part et d’autre. La Ville a d’ailleurs annoncé qu’elle fera appel à une firme pour mise à jour des données. Lors de la campagne, le nouveau maire avait mentionné qu’il proposait la construction d’un nouvel hôtel de ville.

L’hôpital

L’hôpital de Sept-Îles est au cœur du dossier de l’hôtel de ville. Le CISSS regarde les options qui pourraient se présenter pour son stationnement. Elle est aussi en préparation de chantier, en vue d’entamer, si tout se passe bien, son agrandissement dès le printemps. Elle doit avoir l’aval du Conseil des ministres. Les travaux visent entre autres l’urgence, les soins intensifs et le bloc opératoire. Le projet de modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles était estimé à environ 159 M$ à l’automne 2021.

Le site de l’ancienne Cage aux Sports

Que deviendra le site de l’ancienne Cage aux sports de Sept-Îles, acquis par le Port de Sept-Îles? L’administration portuaire se fera une tête parmi la cinquantaine d’idées soumises par les citoyens, mais aussi certaines organisations. Pas moins de 729 votes ont été effectués pour appuyer les différentes propositions. Les idées soumises touchent divers sujets que ce soit la promenade du Vieux-Quai, le quai des croisières, la marina ou l’accès à l’eau. Il n’y a toutefois pas d’échéancier précis pour la conclusion de l’analyse de l’équipe du Port.

Le pont Touzel

Depuis la fin mai que c’est un casse-tête traverser le village de Sheldrake en raison d’une fissure déceler au Pont Touzel. Un pont temporaire, modulaire, est dans les plans. Deux options sont à l’étude pour son emplacement. Il permettrait un retour à la normale de la circulation et plus aucune limite de charge et de circulation par alternance. Il donnerait également du temps au MTQ pour réaliser son projet de modification du tracé de la route 138 dans le secteur.

La Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre

Après novembre 2022 et automne 2023, la dernière date avancée pour la livraison de la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre était le printemps 2024. Toutefois, il n’y a plus d’échéancier. Les reports sont expliqués par la pénurie de main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, les difficultés d’approvisionnement de certains matériaux ou pièces d’équipements et l’état des travaux. La Maison comprendra 48 places. De ce nombre, un total de 24 places seront offertes pour la clientèle de la Corporation des aînés de la Minganie.

Usines de bouletage

Ça devrait bouger dans le milieu de la boulette sur le territoire nord-côtier dans la prochaine année. Annoncés à l’automne 2021, les travaux de modernisation de l’usine de bouletage d’ArcelorMittal à Port-Cartier devraient s’amorcer au printemps 2024. Le projet permettra la mise en place du système de flottation. Avec celui-ci, il est possible de retirer la silice dans le concentré de fer, pour produire ensuite des boulettes à réduction directe. De son côté, Champion Iron avait dans ses cartons une étude de faisabilité en cours pour évaluer la possibilité de remettre en service l’usine de bouletage de minerai de fer de Pointe-Noire. L’étude devait être complétée au deuxième semestre de 2023.

Les éoliennes

Le paysage dans le secteur de Rivière-Pentecôte, non loin de Port-Cartier, changera dans la prochaine année. Le parc de 34 éoliennes du projet Apuiat sera mis en marche à la fin de l’année 2024. Elles seront d’une hauteur de 120 mètres, près de 200 mètres avec la pale.

La collecte des ordures

Oui! Le ramassage des poubelles est un sujet à surveiller en 2024. Il y a eu un chaos dans le ramassage au courant de l’été 2023 alors que des bacs débordants sont restés le long des rues longtemps, soit par manque de main-d’œuvre ou en raison de bris d’équipement. Dès le 18 mars, la collecte des bacs se fera par les Équipements Nordiques, qui assurera la relève d’ITUM. C’est d’ailleurs à partir de cette date que les Septiliens auront un contenant de plus, le bac brun pour le compostage.

Le « fameux » pont sur le Saguenay

Vous ne verrez pas de pont traversant Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine en construction en 2024. Selon les dernières informations, la prochaine année serait celle pour les résultats des études concernant la construction d’un pont sur la rivière Saguenay. Un document stipule que cela pourrait aller à l’automne 2024.