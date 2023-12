Le temps des Fêtes est une période propice aux réminiscences. Pour cette occasion, l’équipe des Archives nationales à Sept-Îles vous propose de replonger dans les Noëls d’antan à travers quelques photographies. Ces documents d’archives vous permettront de vous remémorer des moments d’émerveillement : les cadeaux sous le sapin, les odeurs enivrantes qui émanent de la cuisine, les tables débordant de plats appétissants préparés par maman et, pour certains, les buffets démesurés organisés par les compagnies minières. Les plus âgés d’entre vous se souviennent peut-être de ces soirées dansantes dans les hôtels et les clubs, où amis et collègues de travail partageaient des fous rires et des cocktails. En souvenir des célébrations passées, l’équipe des Archives nationales à Sept-Îles vous souhaite de joyeuses Fêtes!

Photo Archives nationales à Sept-Îles, fonds Compagnie minière IOC (P21, M-1720-12). Photographe non identifié.

Coupe de la bûche de Noël par l’équipe de la cuisine en vue de la fête annuelle de la compagnie minière IOC à Schefferville, 24 décembre 1959.

Photo Archives nationales à Sept-Îles, fonds Compagnie minière IOC (P21, M-1172). Photographe non identifié.

Les sœurs Lévesque et leur chat, 20 décembre 1958.

Photo Archives nationales à Sept-Îles, fonds Compagnie minière IOC (P21, 5248-1). Photographe non identifié.

Buffet pour la fête annuelle de Noël du base office de la compagnie minière IOC. Le personnel de service pose devant les tables remplies de victuailles : dindes, aspics aux fruits de mer, jambons, petits pains et salades de fruits, 17 décembre 1954.

Photo Archives nationales à Sept-Îles, fonds Compagnie minière IOC (P21, M-3060-2). Photo : John A. Rodriguez.

Fête annuelle de Noël des employés de la compagnie minière IOC à l’hôtel Santerre de Sept-Îles, 20 décembre 1963.

Photo Archives nationales à Sept-Îles, fonds Sept-Îles Photo Ltée (P59, S3, D1575). Photo : Sept-Îles Photo.

Enfants pendant la période des Fêtes, 1955.

Photo Archives nationales à Sept-Îles, fonds Sept-Îles Photo Ltée (P59, S4, D105). Photo : Sept-Îles Photo.

Devanture du magasin Armand Charette de Sept-Îles, décorée pour Noël, 1959.

Photo Archives nationales à Sept-Îles, fonds Sept-Îles Photo Ltée (P59, S4, D105). Photo : Sept-Îles Photo.

Devanture du magasin Labrador Stores de Sept-Îles, décorée pour Noël, 1959.

Photo Archives nationales à Sept-Îles, fonds Sept-Îles Photo Ltée (P59, S4, D132). Photo : Sept-Îles Photo.

Parade de Noël, 4 décembre 1965.

Photo Archives nationales à Sept-Îles, fonds Sept-Îles Photo Ltée (P59, S4, D132). Photo : Sept-Îles Photo.