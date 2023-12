Christian Dubé demande l’aide de la population pour soulager les urgences du Québec

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a une fois de plus demandé l’aide de la population pour soulager les urgences du Québec à l’approche de la période des Fêtes.

Il invite les gens dont l’état ne nécessite pas de soins urgents à ne pas se présenter aux urgences. Il rappelle que les cliniques de médecine familiale ou d’infirmières praticiennes spécialisées sont une option disponible. Tout comme les pharmaciens qui peuvent fournir des conseils professionnels.

Bien que les délais d’attente soient plus longs que souhaité, la ligne 8-1-1 permet de parler à une infirmière et même d’obtenir un rendez-vous dans une clinique d’hiver.

Dans le but d’apporter des mesures concrètes permettant de libérer les urgences, le ministre Dubé a ressuscité sa cellule de crise sous la forme d’«un petit groupe» d’experts appelés à dresser une liste de bonnes pratiques à déployer dans l’ensemble du réseau.

Le président de l’Association des spécialistes en médecine d’urgence du Québec et urgentologue à l’Institut de cardiologie de Montréal, le Dr Gilbert Boucher, s’est réjoui du retour de ce comité. Il a précisé que des échanges auront lieu chaque semaine pour les dix prochaines semaines afin d’agir rapidement.

Le taux d’occupation sur civière dépassait les 125 % dans plusieurs hôpitaux de la province, mardi matin, selon Index Santé.

La situation semblait plus critique dans certaines régions, telles que Lanaudière et les Laurentides où des établissements affichaient un taux d’occupation de plus de 200 %.

Le Regroupement des chefs d’urgence du Québec a interpellé la fin de semaine dernière le ministre sur la situation qui «s’est détériorée de manière fulgurante» et qui estdevenue «hors de contrôle» dans les urgences des hôpitaux de la province.

Dans une lettre destinée à l’élu caquiste et rapportée par différents médias, le regroupement a décrié l’«inertie» du gouvernement alors que «la crise ne fait qu’empirer».

Présent pour la conférence de presse, le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, a rappelé que les virus de la COVID-19, de l’influenza et du VRS continuent de circuler. Il en a profité pour inviter les gens à se faire vacciner rapidement pour freiner la propagation et éviter les complications.