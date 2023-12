Record de chaleur : vers un Noël vert à Sept-Îles

La journée du 18 décembre s’inscrit dans les records. La température y a dépassé l’ancien enregistré en 1973 et les quantités de pluie tombées pourraient battre un record de 1950. Tout indique que Noël sera vert cette année.

Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada, affirme que la journée de lundi était une situation vraiment exceptionnelle.

« Presque toutes les stations au Québec ont battu leurs records avec de grandes marges », dit-il.

Il a fait chaud à Sept-Îles pour un 18 décembre. Le thermomètre a affiché un maximum de 9,2 degrés Celsius, ce qui dépasse le record de 6,1 degrés Celsius enregistré en 1973.

Le total des précipitations pour la journée est de 55 millimètres. La moyenne pour un mois de décembre est de 18 millimètres.

Le dernier record maximal de pluie pour le mois de décembre au complet datait de 1950, avec 86 millimètres. Présentement, en date du 19 décembre le total est déjà de 80 millimètres.

« On est certainement dans le top deux ou trois des records et peut-être le battre si on recevait d’autres pluies », dit Simon Legault.

D’ici à Noël, il n’est pas impossible de voir quelques grains de neige, mais rien de significatif, selon le météorologue. Les Septiliens pourraient vivre un des rares Noëls verts.