Kateri Champagne Jourdain offre 20 000$ à des organismes communautaires

La députée de Duplessis et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, a fait sa distribution de cadeaux à sept organismes communautaires. Ils se partagent 20 000$ à l’approche du temps des Fêtes.

Il s’agit de montant en soutien à des organismes de sa circonscription qui viennent en aide aux familles et aux personnes plus vulnérables.

Le Comptoir alimentaire de Sept-Îles et le Centre d’Action Bénévole de la Minganie reçoivent chacun un montant de 5 000$. L’Espoir de Shelna, basé à Havre-Saint-Pierre, s’est vu remettre 3 000$.

Quant à l’Envol- Maison de la famille de Sept-Îles, le Centre d’action bénévole de Port-Cartier et Centraide Duplessis, c’est une somme de 2 000$ qui leur est attribuée. Le Comptoir alimentaire Nishk de Uashat mak Mani-utenam se voit octroyer 1 000$.

« À l’approche des Fêtes, chaque montant offert à nos précieux organismes communautaires aura des impacts concrets sur le terrain. C’est important pour moi de donner un coup de pouce supplémentaire et de poser ce geste de solidarité. Ces 20 000$ bénéficieront ultimement à des familles et personnes d’ici qui sont plus vulnérables » mentionne Mme Champagne Jourdain.

La directrice générale de l’Envol – Maison de la famille, Bernice Villeneuve, souligne que cette contribution permettra de répondre à des demandes urgentes en ce qui touche les besoins en épicerie des familles. « Cette aide mettra un baume sur le cœur de plusieurs parents et enfants. »