Bryan Adams à Mani-utenam : un défi logistique se dessine 

Avec en tête d’affiche, la vedette internationale Bryan Adams, les gens de la communauté de Uashat mak Mani-utenam s’apprêtent à recevoir beaucoup de visiteurs cet été, ce qui déjà demande à l’organisation du Festival Innu Nikamu de faire preuve de créativité pour gérer la logistique de l’hébergement et du transport.

La question de l’hébergement pourrait occasionner une problématique pour le coordonnateur du Festival Innu Nikamu, qui a demandé la collaboration de la population de Uashat mak Mani-utenam, afin de recevoir des campeurs à même leurs terrains privés.

« L’organisation est en mode en solution. Je dis aux personnes de l’extérieur d’apporter leurs tentes et leurs roulottes, car les gens de la communauté vont accueillir ces personnes-là. Il y aura des blocs pour prendre une douche et des toilettes, comme l’année dernière » a dit Normand Junior Thirnish-Pilot, coordonnateur du Festival Innu Nikamu, sur les ondes de la radio CKAU.

La directrice de l’hôtel Quality Inn, Mylène Babin Duclos, dit avoir reçu des demandes de réservations pour le Festival, à la suite de l’annonce de la venue de Bryan Adams.

« Toutefois, de notre côté, les chambres sont bloquées pour l’organisation. Chaque année, un bloc de chambres est réservé pour les artistes, techniciens et artisans du Festival. Nous travaillons en collaboration avec les organisateurs, afin que, le plus possible, les artistes soient dans un même endroit. Niveau logistique, beaucoup plus facile pour l’organisation », dit-elle.

D’autres grands noms de niveau international seront dévoilés, promet le coordonnateur.

« Plusieurs surprises seront annoncées. Les passeports pour les six jours, soit du 30 juillet au 4 août du Festival Innu Nikamu 2024 seront en vente dès le début de l’année 2024 en ligne », affirme M. Thirnish-Pilot.

Un transport en commun

Plusieurs autres projets sont aussi en branle, dont un transport collectif.

« Il y a aura plusieurs navettes postées qui partiront toutes les 20 minutes, disons, aux Galeries Montagnaises, car on le sait, les parkings vont déborder à Mani-utenam. On veut que les personnes n’attendent pas pour retourner à la maison. Nous avons contacté la Ville de Sept-Îles, pour qu’ils embarquent dans ce projet », explique le coordonnateur.

Le Festival Innu Nikamu a d’ailleurs lancé un sondage sur ses réseaux sociaux, afin de recueillir des commentaires à ce sujet.

Cavalier seul pour le festival Innu Nikamu

Le Festival innu Nikamu vit toujours sous les ailes de la radio communautaire de la Corporation Kushapetshekan Apituamiss Uashat (CKAU). En 2025, le Festival Innu Nikamu volera de ses propres ailes. L’organisation se dotera d’un conseil d’administration.

« La CKAU sera toujours en amont pour aider le Festival Innu Nikamu. Nous avons beaucoup de partenaires, on ressent le support. Hydro-Québec, Minerai de Fer Québec et Sirius XM, entre autres ont signé plusieurs années d’implications », assure M. Thirnish-Pilot.