Assurance-emploi : le trou noir guette les travailleurs de l’industrie saisonnière

Action-Chômage Côte-Nord continue de passer son message et rappelle au gouvernement de Justin Trudeau les difficultés auxquelles font face les travailleurs de la région tant que la réforme promise de l’assurance-emploi n’aura pas lieu.

L’organisme a organisé une journée d’action le 18 décembre devant les bureaux de Service Canada à Forestville. Accompagné de la FTQ, la CSN et la Table d’action populaire de la Côte-Nord, il a déposé le traditionnel sapin de Noël décoré de trous noirs devant l’institution fédérale.

Difforme et décharné, ce sapin symbolise la pauvreté dans laquelle s’enfoncent chaque année un peu plus les travailleurs de la région. ” Noël ne sera pas heureux pour tout le monde “, souligne Line Sirois, directrice d’Action-Chômage Côte-Nord.

” Beaucoup de travailleurs précaires et notamment les travailleurs de l’industrie saisonnière souffrent cette année. On sait qu’ils sont nombreux à ne pas avoir fait assez d’heures pour se qualifier à l’assurance-emploi ou à tomber dans le trou noir dans les prochaines semaines “, ajoute-t-elle.

En parallèle, la population est invitée à signer et envoyer des cartes postales à l’attention du ministre chargé de l’assurance-emploi pour l’inviter à agir.

D’autres actions ” sapin de Noël ” sont attendues dans d’autres MRC de la Côte-Nord. En effet, ce rassemblement fait partie d’un large mouvement de mobilisation qui a lieu dans tout l’est du Canada pour réclamer une réforme de l’assurance-emploi.

Les membres de l’Alliance interprovinciale de l’assurance-emploi font remonter la colère et le désespoir des travailleurs dans leur région. D’une même voix, tous réclament la mise en place d’un régime d’assurance-emploi accessible, juste, universel et non discriminatoire.

” Après plusieurs années de mobilisation et de rencontres avec des membres du gouvernement, après maintes promesses, on s’attendait à enfin voir le lancement de la réforme de l’assurance-emploi en 2023. Eh bien, on s’est fait passer un sapin, encore une fois! L’année s’achève et on n’a toujours pas eu de réforme! “, dénonce Guillaume Tremblay, porte-parole de l’Alliance interprovinciale.

Pour 2024, l’Alliance appelle le Parti libéral et les partis d’opposition à mettre au cœur des priorités économiques la refonte du système d’assurance-emploi.

Peur des Conservateurs

Si les Libéraux n’ont pas tenu leur promesse quant à la réforme du système de l’assurance-emploi, les Conservateurs, eux, sont davantage inquiétants pour Action-Chômage Côte-Nord, à l’approche d’une élection fédérale prévue en 2025.

« On n’est pas satisfait des Libéraux, mais on a vraiment peur des Conservateurs », commente Michel Savard de la Table des groupes populaires de la Côte-Nord.

« Le gouvernement Trudeau a éliminé ce qui ne marchait pas avec le gouvernement conservateur précédent, mais il n’a pas fait d’améliorations. Ce n’est pas parce qu’il y a un pire et un moins pire qu’on va arrêter de se battre pour le meilleur », renchérit pour sa part Mme Sirois qui réclame des mesures permanentes et non des projets pilotes.