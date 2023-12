Toute une remontée du Drakkar!

Baie-Comeau – Le Drakkar a réalisé une remontée spectaculaire, qui lui a permis de prolonger sa séquence victorieuse, samedi après-midi, grâce à un gain dramatique de 4-3, en surtemps, sur les Remparts de Québec.

Tirant de l’arrière par deux buts avec moins de deux minutes à jouer en temps régulier, les locaux ont, une fois de plus, trouvé le moyen de mettre du piquant avec un ralliement des plus animés devant les 2327 amateurs réunis au centre Henry-Leonard.

Le meilleur franc-tireur du navire Justin Poirier a d’abord réduit l’écart à un but. Le vétéran Justin Gill a ensuite relancé le débat à trois partout, 23 secondes plus tard, avec le filet égalisateur.

La prolongation a donné droit à du jeu enlevant des deux côtés avant de voir la première étoile, le numéro 9 du Drakkar, trancher le débat grâce à son 25e filet de la campagne et ce, en 34 parties.

« C’est toute une victoire d’équipe. Personnellement, je me cherchais un peu depuis quelques matchs et mon premier but a fait du bien. Le vent a tourné de bord et, en prolongation, je visais le tir entre les deux jambières et cela s’est bien passé », a commenté le héros offensif du match avec un large sourire aux lèvres.

Indiscipline

La conclusion de cette rencontre ne laissait vraiment pas présager un tel dénouement. L’indiscipline des vikings du navire a considérablement ralenti le jeu tout en permettant aux visiteurs de forger une avance durant la majorité de la rencontre.

« Il y a eu beaucoup de punitions. Un manque de communication (trop de joueurs sur la glace) aurait bien pu nous coûter la partie, mais les joueurs ont quand même trouvé le moyen de garder le focus et rendre la fin du match très spectaculaire », a reconnu le pilote Jean-François Grégoire.

Victorieux dans un 13e match consécutif (autre record de la concession), le Drakkar a, du même coup, porté à 15 (fiche de 13-0-2) sa série de parties sans subir de défaite en temps régulier à domicile.

« Boucler la première moitié de saison avec un dossier de 29-3-2 et un total de 60 points représente tout un exploit. On savait qu’on pouvait se situer dans le premier tiers du peloton, mais c’est un rendement assez incroyable », a ajouté le directeur général avec beaucoup de fierté.

Transactions

Interrogé sur la suite des choses à l’ouverture prochaine de la période des transactions, Grégoire s’est montré plus conservateur face aux éventuels échanges à venir pour sa formation.

« Avec le bilan actuel et le noyau de joueurs au sein de la formation, il serait facile pour moi d’y aller all in, mais nous ne souhaitons pas juste réussir pour un an. On va aller chercher le renfort que nous avons besoin afin d’être bien préparer pour les prochaines séries éliminatoires. »

En vitesse

Jules Boilard a réussi l’autre filet du Drakkar en première période face au gardien Quentin Miller. Zachary Marquis-Laflamme (deux fois) et Daniel Agostino ont trompé la vigilance d’Olivier Ciarlo, auteur de sa 20e conquête de la campagne.

Les joueurs du Drakkar vont profiter au maximum de ce congé bien mérité d’une dizaine de jours. Ils renoueront avec l’action, le 28 décembre, alors qu’ils accueilleront la visite du Phoenix de Sherbrooke.