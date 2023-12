Le Drakkar à nouveau victorieux

Le Drakkar a enregistré une onzième victoire consécutive dimanche après-midi à Chicoutimi, disposant des Saguenéens par la marque de 3-1. Baie-Comeau signe ainsi un 27e gain en 32 sorties.

Avec cette victoire, la troupe de Jean-François Grégoire accentue son avance au premier rang du classement général du circuit Cecchini, devançant Halifax par 11 points.

La jeune équipe de Yanick Jean a toutefois de nouveau donné du fil à retordre aux Nord-Côtiers. Bien que ces derniers ont maintenant remporté les cinq duels entre les deux équipes cette saison, les Saguenéens ont devancé le Drakkar au chapitre des tirs cadrés chaque fois. Aujourd’hui, le pointage fut encore serré jusqu’à la toute fin. Voilà qui est très encourageant pour les bleus.

Ayant enregistré un jeu blanc au cours de ses trois sorties précédentes, Olivier Ciarlo était à la poursuite de quelques records, notamment celui du plus grand nombre de minutes sans accorder de buts de l’histoire de la LHJMQ.

Le cerbère voit malheureusement le compteur s’arrêter à 239 minutes et 56 secondes, à peine à 3 minutes et 40 secondes du record, détenu par l’ancien de l’Océanic Philippe Desrosiers. Le but d’Alex Huang, ayant mis fin à la séquence, créant l’égalité 1-1 en milieu de troisième période.

Bien que la marque historique lui ait filé entre les doigts, le portier du Drakkar a connu une excellente rencontre, quittant le Centre Georges-Vézina avec une première étoile bien méritée.

Ciarlo s’est notamment signalé au meilleur des moments en troisième période, alors que Baie-Comeau était en avantage numérique. Tout juste après s’être dressé devant Alexis Morin en échappée, il voit Raoul Boilard donner les devants 2-1 au Drakkar, alors que l’attaque s’était transportée de l’autre côté.

C’est finalement Alexis Bernier qui a scellé l’issue du match en marquant dans une cage abandonnée au cours de la dernière minute de jeu. Le filet initial des Nord-Côtiers avait été marqué en première période par Olivier Lampron.

En bref

Défensivement, de dire que les Nord-Côtiers connaissent du succès par les temps qui courent serait un euphémisme. Alors que leur rendement était plutôt moyen au chapitre des buts accordés jusqu’à tout récemment, ils n’ont accordé que deux maigres buts à leurs adversaires au cours de leurs cinq dernières parties.

Bien qu’Olivier Ciarlo ait été très bon durant la partie, il faut également rendre crédit à ses coéquipiers qui ont bloqué et fait dévier hors cible de nombreuses rondelles dirigées vers lui.

Émile Chouinard purgeait le premier de deux parties de suspension, en raison de la mise en échec par derrière qui l’avait chassé de la rencontre vendredi dernier face au Titan d’Acadie-Bathurst.