Olivier Ciarlo nommé Joueur de la semaine de la Ligue de hockey junior majeur du Québec

Le gardien de but lavallois de 19 ans, Olivier Ciarlo, a brillé de manière exceptionnelle en enregistrant des blanchissages successifs lors de deux rencontres à domicile, alors que le Drakkar, en tête de la ligue, a célébré deux victoires.

Lors de la soirée du 1er décembre, le vétéran de quatrième année a mérité la troisième étoile en repoussant brillamment 15 tirs dans une victoire convaincante de 3 à 0 contre l’Armada de Blainville-Boisbriand. Il s’agissait en réalité de son deuxième blanchissage consécutif, ayant amorcé cette série remarquable avec une victoire de 4 à 0 contre les Eagles du Cap-Breton la semaine précédente.

Le samedi après-midi, Ciarlo et le Drakkar ont ajouté un troisième blanchissage consécutif en affrontant de nouveau l’Armada au Centre Henry-Leonard de Baie-Comeau. Cette fois-ci, Ciarlo a repoussé avec brio 22 tirs, contribuant ainsi à une nouvelle victoire éclatante de 5 à 0 contre Blainville-Boisbriand.

La série impressionnante de Ciarlo sans concéder de but s’étend désormais sur 192 minutes et 35 secondes. Seulement 14 minutes et 57 secondes de jeu sans encaisser de but permettraient au gardien vétéran d’établir un nouveau record de franchise pour le Drakkar.

Ces trois blanchissages consécutifs ont non seulement confirmé sa montée en puissance, mais ont également plus que doublé son total de blanchissages en carrière en LHJMQ, le portant à deux avant le début de cette saison.