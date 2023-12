Développement domiciliaire : des terrains disponibles à Port-Cartier

La Ville de Port-Cartier souhaite développer le secteur du Grand-Héron, situé à l’extrémité ouest du boulevard des Îles, pour des résidences unifamiliales.

Bien que les terrains étaient déjà disponibles depuis un certain moment, la Municipalité a lancé une campagne de visibilité, notamment sur les réseaux sociaux, pour faire connaître le site.

Il y a un besoin pour des terrains pour de la construction résidentielle à Port-Cartier selon le maire, Alain Thibault.

« On a des gens qui nous parlent pour voir si on a des terrains à vendre. Il y a des personnes qui sont intéressées à se bâtir une maison, donc nous, on offre une belle opportunité pour cela », indique le maire Thibault.

Le projet de développement domiciliaire compte 19 emplacements pour de la construction résidentielle unifamiliale.

Avec le développement économique qu’il y a présentement à Port-Cartier, il est encore plus important de rendre des terrains disponibles, croit le maire.

« Il y a de beaux projets à venir à Port-Cartier. On a qu’à penser au projet éolien Apuiat, à l’usine de biocharbon et ArcelorMittal avec la modernisation de son usine de bouletage », dit-il.

Il ajoute que la Ville est en train de construire une usine d’eau ayant la capacité pour fournir une population de 10 000 habitants, ce qui démontre que Port-Cartier est prête à augmenter son nombre de citoyens.

Une partie de la rue Grand-Héron est située en bord de mer. Avec le contexte actuel où l’érosion côtière est un phénomène très présent, notamment avec le dossier de la plage Rochelois, la question se pose à propos de la sécurité de ce lieu. Alain Thibault assure que les vérifications nécessaires ont été faites pour valider la sûreté de ce site.

« C’est certain qu’on n’aurait pas d’autorisation pour construire si c’était, par exemple, en zone de submersion ou en zone d’érosion », avance-t-il.