Une inspection du pont Touzel aura lieu le lundi 11 décembre, a fait savoir le ministère des Transports du Québec. Entre 11 h et 16 h, les charges seront abaissées à 28, 38 et 44 tonnes sur le pont. La circulation se fera par alternance. Par la suite, les charges reviendront à 28, 48 et 58 tonnes.