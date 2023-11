Noël au Vieux-Poste

Le père Noël et ses amis passeront par Sept-Îles un peu plus d’une semaine avant le jour tant attendu. Ils viendront apporter du bonheur et des sourires aux enfants lors du Vieux-Poste de Noël, une autre des expériences culturelles rassembleuses de Marée Motrice.

L’homme à la barbe blanche et la mère Noël seront sur le site du Vieux-Poste de Uashat le 16 décembre, de 11h à 16h, pour un « Noël au naturel ».

Jeux dans la neige, expériences scientifiques avec les lutins de Technoscience Côte-Nord, exposition d’artisans pour faire connaître leurs œuvres et chevaux miniatures figurent parmi les activités concoctées pour animer petits et grands. Il sera aussi possible de poster sa lettre au Père Noël. Tous pourront se réchauffer avec du chocolat chaud.

Faites partie de la fête

Marée Motrice relève de bénévoles (cinq membres au CA). Les citoyens et organismes qui veulent lui donner un coup de main, que ce soit en marge de l’événement ou pour la journée du 16 décembre, pour une heure ou plus, sont les bienvenus.

Le Collectif a aussi besoin d’acteurs et actrices pour les rôles du Vieux-Poste de Noël et distribuer de la magie. Ils peuvent communiquer avec Marée Motrice via les réseaux sociaux.

Face aux quelques commentaires négatifs reçus pour la tenue du Vieux-Poste Hanté, en lien avec notamment le manque de bénévoles, les responsables de l’organisme ne s’en font pas outre mesure.

Quand l’expérience est bonne, ça ne ressort pas. Malgré les moins bons, on a eu de très commentaires. On prend les commentaires constructifs », souligne la présidente de Marée Motrice, Sabrina Vigneau.

Le but de l’activité à venir est de faire sourire les enfants, de tous âges, et offrir une belle journée dehors.

« Quand un événement est gratuit, c’est sûr qu’il va y avoir du monde. On a certaines activités sur le site où la file est moins longue. Tant que les enfants sont heureux, c’est ce qui compte », renchérit-elle.

Le Collectif mise sur l’apport du Vieux-Poste (Musée régional), d’Équipement et Outillage Côte-Nord, de l’Entente de développement culturel et de Jones E.S. (Entretien saisonnier). D’autres partenaires contribuent également au Vieux-Poste de Noël du 16 décembre.

L’organisme a déjà plein d’idées pour 2024, mais le nerf de la guerre demeure cependant l’apport de partenaires financiers.

Il souhaite l’implication de la communauté autochtone afin de faire découvrir leur culture.

Un partenariat est aussi en développement avec Alpha Lira et l’Amicale interculturelle de Sept-Îles pour faire vivre les traditions des autres communautés présentes dans le milieu.

Sept-Îles s’emballe

Encore cette année, Marée Motrice est associée à Sept-Îles s’emballe afin d’offrir, le 20 décembre, des cadeaux aux enfants de 0 à 12 ans en situation précaire. Ce mouvement est possible grâce à la participation de Recyk et Frip Sept-Îles. Les dons de jouets peuvent se faire jusqu’au 10 décembre.