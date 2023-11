Du fun pour la 30e édition du Vieux-Quai en Fête

L’organisation du Vieux Quai en Fête (VQEF) de Sept-Îles planche déjà sur sa 30e édition, au calendrier du 11 au 14 juillet 2024.

Fort de l’édition 2023 couronnée de succès avec beaucoup de monde aux spectacles et une formule appréciée pour le bracelet, qui sera reconduite, l’équipe du VQEF poursuit le travail pour la 30e édition.

L’organisation mise sur une fête tout aussi familiale que par le passé, mais renchérie au niveau de la zone de jeux, avec de nouveaux concepts dans la lignée des parcours ludiques.

Les surplus de 2022 et 2023, engendrés par des ventes records en billetterie et en services de consommation, permettent au comité de dépenser davantage pour le 30e Vieux-Quai en Fête et de se retrouver avec un budget équilibré, malgré le déficit anticipé.

« On peut se permettre de se faire du fun pour une 30e édition qui en vaudra la peine, tout en gardant ça accessible. Le but, c’est d’avoir du monde. On est aussi en situation confortable pour un fond d’urgence, s’il arrive de quoi », assure Christophe James, coordonnateur général de l’événement.

La programmation musicale occupe une bonne partie du budget. « Ce sera encore plus gros. Les artistes qu’on a trouvés sont fidèles à l’image d’une édition anniversaire », mentionne-t-il.

Il assure qu’il y en aura encore pour tous les goûts musicaux, sans pouvoir dévoiler de noms. Le dernier artiste a été signé le 14 novembre en début d’après-midi, complétant ainsi les neuf spectacles.

Le comité compte mettre encore plus de l’avant les artistes de la région. « On est à trouver d’autres manières pour créer une vitrine pour les talents locaux, qu’ils jouent devant grand public », indique le coordonnateur. Il parle de cinq à six spectacles dans la même zone que la scène principale.

L’organisation regarde également pour un spectacle lumineux. Avec sa vision environnementale, elle délaisse les feux d’artifice.

La programmation pourrait commencer à être annoncée au début du printemps, afin de commencer la prévente mystère.

La force d’un CA

Le coordonnateur Christophe James ne s’activera pas seul à la préparation de cette édition anniversaire. Il comptera sur les élus au conseil d’administration, à la suite de l’AGA du 13 novembre.

Le CA est d’ailleurs passé de sept à neuf personnes. Joannie Francoeur-Côté poursuit à la présidence, entourée d’Adam Girard (vice-président), Frédérique Otis (secrétariat), Frédéric Tétreault-Jolicoeur (administrateur), Josy Anne Dufour (administratrice), et Jolyane St-Gelais (administratrice). Les nouveaux venus sont Maxime Fortin (trésorerie), Nadia Dorval (administratrice) et Dave Pineault (administrateur).

« C’est un beau CA diversifié avec un groupe de gens motivés qui mettent une centaine d’heures bénévolement. Je suis content d’avoir cette belle équipe pour mener à bon terme le festival », indique M. James, embauché en marge de la 29e édition, et qui chapeaute également le Festival du film.

Il y aura plus de têtes pour un festival avec plus d’envergure et pour des dossiers qui étaient plus lourds à gérer seul. « Ça va aider pour continuer la bonification de notre offre. »

Le Vieux-Quai en Fête de l’été 2023 avait attiré de bonnes foules lors des différents spectacles, épargnés par la pluie.

Ce ne fut pas le cas en journée, alors que le comité a dû s’ajuster pour la zone familiale, l’installant d’ailleurs aux Galeries Montagnaises le vendredi. « Dame nature, on n’a pas le contrôle sur elle. »

« On n’a pas manqué de produits au bar (ce qui avait fait défaut en 2022), sauf pour ceux de la SAQ », mentionne M. James.

La présence de camions-restaurants a plu. Le comité souhaite en attirer d’autres de la région pour l’édition à venir. La participation de plus de bénévoles a contribué au succès de l’événement et a permis des horaires équilibrés.