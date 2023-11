Le Front commun manifeste devant le bureau de la députée de Duplessis

En cette deuxième journée de grève du Front commun, c’est devant les bureaux de la députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, que les grévistes se sont rendus.

Tour à tour Guillaume Tremblay de la CSN, Maude Fréchette de l’APTS, Monica Chiasson de la CSQ et Pascal Langlois de la FTQ ont pris la parole.

Photo de gauche à droite Maude Fréchette de l’APTS, Guillaume Tremblay de la CSN, Pascal Langlois de la FTQ et Monica Chiasson de la CSQ.

Ils ont rappelé l’importance de cette négociation pour la région.

« La Côte-Nord, on est en dévitalisation et on a un filet social qui s’appauvrit. On a besoin d’une revitalisation importante pour que notre population puisse recevoir les services. Cette lutte, elle est nécessaire pour les régions éloignées pour qu’on obtienne un filet social consolidé », a affirmé Maude Fréchette.

Les négociations sont actuellement en cours entre le gouvernement et les syndicats. Un conciliateur a d’ailleurs été nommé lundi.

Ce jeudi, pour cette troisième journée de grève, il y aura un rassemblement devant le Centre de santé de Port-Cartier.