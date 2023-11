Une nouvelle ère de collaboration entre Sept-Îles et Uashat mak Mani-utenam

Le maire de Sept-Îles, Denis Miousse, a appelé à une nouvelle ère de collaboration entre sa municipalité et la communauté de Uashat mak Mani-utenam, lors de son discours d’assermentation.

« Chef Mckenzie, je vous tends la main pour faire de cette collaboration un gage de succès qui ne pourra que profiter à nos deux populations respectives, et ce dans le respect de tous », a affirmé M. Miousse.

Il indique vouloir travailler le plus rapidement possible avec la communauté pour voir comment on peut développer les deux communautés dans « l’harmonie et le respect de tous.»

Le chef du conseil de Uashat mak Mani-utenam, Mike Mckenzie, était présent pour la cérémonie d’assermentation se tenant à l’hôtel de ville de Sept-Îles. Il a d’ailleurs remis au nouveau maire un cadeau pour l’occasion.

Denis Miousse a reçu un sac de chasse innu ainsi qu’une veste traditionnelle innue de la part du chef de la communauté de Uashat mak Mani-utenam, Mike Mckenzie.

M. Mckenzie a lui aussi tendu la main non seulement au maire pour favoriser le rapprochement entre les deux communautés, mais aussi afin que les conseillers des deux conseils travaillent ensemble pour faire avancer les dossiers.

Sa présence lors de l’assermentation des nouveaux élus septiliens s’inscrit dans une vision de rapprochement au niveau politique entre les deux communautés. Il admet qu’il y aura du travail à faire pour favoriser cette collaboration.

« Je vois depuis quelques années que le rapprochement se fait plus dans le milieu artistique que politique », dit-il en donnant l’exemple du Festival Innu Nikamu où de nombreux Septiliens y assistent.

Pour le chef, il sera important dans les prochaines années que les deux communautés travaillent ensemble, notamment pour le développement économique.