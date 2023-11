Les trois nouveaux élus de Sept-Îles assermentés

Après avoir obtenu la victoire le dimanche 12 novembre, Denis Miousse a été officiellement assermenté à titre de maire de Sept-Îles.

Il s’agissait d’un grand moment pour celui qui a dû quitter sa chaise de conseiller après 17 ans en poste pour tenter sa chance à la mairie de Sept-Îles.

« Je me sens fébrile. J’ai hâte de commencer ce nouveau mandat. C’est la poursuite du mandat en cours, mais pour moi il s’agit d’un nouveau mandat. Il y a de beaux défis pour faire avancer cette ville et je suis certain qu’avec tous les membres du conseil, on va y arriver », a-t-il dit quelques minutes après son assermentation qui a eu lieu à la salle du conseil de l’hôtel de ville.

Denis Miousse lors de son assermentation le 19 novembre.

Dans son discours qu’il a prononcé, M. Miousse a affirmé qu’au cours des deux prochaines années, le conseil aura des décisions à prendre « qui modifieront le visage de notre municipalité ». Il faisait ici référence aux dossiers de l’hôtel de ville et de l’aréna, notamment.

À propos de l’hôtel de ville, le nouveau maire a rappelé que cet enjeu était intimement lié à l’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles.

« Cette étape marquera aussi l’édification d’un bâtiment qui dotera les Septiliens d’une urgence et d’un bloc opératoire moderne et efficient. Nous devrons rapidement prendre des décisions afin d’être des facilitateurs à cette infrastructure en nous assurant que tant le CISSS de la Côte-Nord et la Ville de Sept-Îles y trouve leur compte », a-t-il dit.

Au cours des prochaines semaines, c’est principalement le dossier du budget 2024 qui retiendra son attention, indique-t-il.

Deux nouveaux conseillers

En plus de Denis Miousse, les deux nouveaux conseillers municipaux élus ont été assermentés. Il s’agit d’Alexandre Leblanc dans le district de Marie-Immaculée et Chantale Vaillancourt dans le district de Mgr-Blanche.

Les deux nouveaux conseillers affirment être impatients de se mettre au travail pour servir les citoyens.

« C’est un beau moment qu’on a vécu en famille ce matin pour l’assermentation. J’ai déjà hâte de servir la population dans mon district », a commenté M. Leblanc.

Alexandre Leblanc

« L’assermentation vient boucler la boucle de ce lancer en politique. Il y a de beaux projets à Sept-Îles et l’on sent que tout le monde [conseillers et l’administration], a le cœur à l’ouvrage. Je suis prête à mettre l’épaule à la roue pour faire avancer le train », affirme Mme Vaillancourt.