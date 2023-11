Catherine Arsenault est l’artiste de l’année de la Côte-Nord

L’artiste Catherine Arsenault reçoit le Prix du CALQ – Artiste de l’année sur la Côte-Nord, du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ).

À l’occasion de la soirée des Prix d’excellence Culture Côte-Nord à la salle Jean-Marc-Dion de Sept-Îles, la directrice de la planification et des programmes au CALQ, Véronique Fontaine, a remis à l’artiste en arts visuels un montant de 10 000 $.

Catherine Arsenault est originaire de Baie-Comeau, où elle vit et travaille. Dans sa pratique artistique, elle se consacre principalement à la sculpture et au dessin, en plus de travailler la vidéo d’animation. Grâce à tous ces médiums, elle aborde des thématiques reliées à la nature et à l’espace.

« Artiste dynamique, Catherine Arsenault se démarque par la qualité et l’originalité de ses œuvres qui présentent un rapport à l’environnement fascinant. En constante évolution, elle se nourrit de collaborations fructueuses, notamment avec le milieu scientifique, tout en s’impliquant activement auprès du milieu artistique nord-côtier », ont mentionné les membres du jury réunis par le CALQ.