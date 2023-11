Le Café-Théâtre Graffiti de Port-Cartier frappe un bon coup

Une des plus grandes chanteuses de jazz au Canada montera sur la scène du Café-Théâtre Graffiti de Port-Cartier, cet hiver.

Le directeur du Graffiti, Yves Desrosiers, se dit fier d’avoir réussi à attirer Emilie-Claire Barlow, qui sera sur scène avec six musiciens.

« C’est notre plus gros coup. On a réussi à s’organiser pour qu’elle passe par chez nous. Ça fait 15 ans que je la suis », a-t-il expliqué.

Le lieu de spectacle de Port-Cartier accueillera aussi des humoristes de styles et générations différentes, en grande tournée sur la Côte-Nord, soit le duo Dominic et Martin, Matthieu Pepper et Pierre-Luc Pomerleau.

En musique, deux artistes en progression avec Jérôme 50 et Rémi Chassé brûleront les planches du Graffiti.

Les Jeunesses Musicales Canada, chapeautées par un comité de bénévoles, se font un devoir d’arrêter encore une fois à Port-Cartier pour deux représentations différentes.

« C’est une belle saison qu’on a la chance de présenter », a souligné M. Desrosiers.

Pour en savoir plus : legraffiti.ca.