Une communauté de pairs est mise en ligne pour les personnes endeuillées par suicide

Afin d’apporter réconfort et espoir aux personnes endeuillées par le suicide d’un proche, l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) a lancé officiellement une communauté en ligne de soutien entre pairs.

Depuis six mois, l’outil deuilparsuicide.ca a été présenté à quelques groupes restreints, ce qui a permis de bâtir son contenu et de recueillir des témoignages. Le site Web, qui est un forum de discussion, a été annoncé au grand public à l’occasion de la Journée mondiale des personnes endeuillées par suicide, samedi.

«Ce site me permet de me sentir moi seule et de valider que mes émotions et mes étapes sont normales», témoigne une personne utilisatrice sur la plateforme.

Une autre affirme que la communauté lui permet de retrouver des personnes qui ont vécu les mêmes étapes de deuil qu’elle.

La porte-parole de l’AQPS, Ariane Magny, explique que le deuil par suicide est «une expérience hors du commun où l’on voit qu’il y a une grande souffrance qui (y) est associée».

«On voit qu’il y a un besoin de rassemblement entre les endeuillés par suicide pour échanger les uns avec les autres», indique celle qui est chargée de projets cliniques numériques pour l’AQPS.

Et les personnes endeuillées par suicide sont nombreuses. En moyenne, trois personnes se suicident chaque jour au Québec et pour chacune d’entre elles, on estime que six à dix personnes sont endeuillées, souligne l’AQPS.

La plateforme s’adresse autant aux personnes qui vivent un deuil récent comme plus ancien, car «le deuil n’a pas de durée fixe», rappelle Mme Magny.

«Ils peuvent avoir besoin de partager leur histoire (…), puis on voit que quelqu’un qui est endeuillé depuis plus longtemps peut apporter une autre perspective à un autre endeuillé qui, lui, peut avoir perdu un proche plus récemment.»

Une ressource unique

La communauté en ligne est encadrée par une équipe de modération, dont fait partie Mme Magny, qui garantit la bienveillance des échanges et le respect des règles de conduite.

«L’équipe de modération est en place pour assurer une veille des messages et pour diriger les personnes vers les ressources pertinentes lorsque nécessaire», précise la porte-parole.

Selon elle, il s’agit du seul forum entièrement dédié au deuil par suicide au Québec. Comme il a été conçu par des acteurs en prévention et qu’il y a une équipe de modération, Mme Magny dit que cela permet le maintien du bon déroulement de la plateforme. Ce n’est pas systématiquement le cas dans des groupes de discussion sur les réseaux sociaux, souvent gérés par des bénévoles.

Le forum deuilparsuicide.ca se veut complémentaire aux ressources existantes. «Ses avantages sont d’être accessible 24/7 et l’anonymat pour certains», précise Mme Magny, qui ajoute qu’il y est également fait la promotion des groupes de soutien offerts dans les centres de prévention du suicide ainsi que de l’aide psychologique.

En parcourant le forum, on peut lire de longues réponses montrant souvent de l’empathie. Certaines personnes expliquent ce qui les a aidés, de l’écriture aux groupes de soutien, en passant par leurs animaux de compagnie.

Un large éventail de sujets sont abordés : les émotions, les rites funéraires, le quotidien, les outils pour donner un sens ou aller mieux.

À l’occasion de la Journée mondiale des personnes endeuillées par suicide, une personne utilisatrice du forum rappelle que s’accrocher aux bons souvenirs vécus avec la personne décédée lui a permis de garder l’espoir.

—

Si vous pensez au suicide ou vous inquiétez pour un proche, des intervenants sont disponibles pour vous aider, partout au Québec, 24/7, au 1 866 APPELLE (277-3553), par texto au 535353 ainsi que par clavardage au www.suicide.ca.

Ailleurs au Canada, vous pouvez contacter Parlons suicide Canada au 1-833-456-4566 en tout temps ou par texto au 45645 entre 16h et minuit HE.