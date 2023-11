Salle Jean-Marc Dion | Des artistes attendus dont Jonathan Roy

Jonathan Roy, Daniel Bélanger, Fred Pellerin et Guillaume Pineault, quelques-uns des noms qui fouleront les planches de la Salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles pour la saison hiver-printemps 2024.

« C’est une programmation à l’image de la vitalité culturelle d’après pandémie alors que des tournées foulent les salles et qu’on veut faire plaisir au public », mentionne Émilie Lavoie, directrice artistique et aux communications de la Salle Jean-Marc Dion.

C’est aussi le retour à Sept-Îles d’artistes qui ne sont pas venus depuis longtemps, parlant du duo Dominic et Martin, de Laurent Paquin et de Daniel Bélanger, qui a brillé au récent Gala de l’ADISQ, remportant deux statuettes. « Il a une aura au-dessus de lui », souligne Mme Lavoie.

À cette brochette présentée en entrée, il y a aussi du théâtre, avec l’œuvre de Naomi Fontaine, Manikanetish, en mars, et Le Placard, en mai, pièce mise en scène par Alain Zouvi, et mettant notamment en vedette Raymond Bouchard, Hugo Giroux et le natif de Sept-Îles, Marc-André Poliquin.

« C’est plaisant de voir la représentation régionale en tournée au Québec, des artistes qui ont commencé leur processus artistique ici. Ça peut encourager les jeunes générations à travailler fort (pour suivre leur trace) », exprime-t-elle.

En humour, il y a aussi un effet balancier entre les gros noms et ceux en montée, les Matthieu Pepper, Michelle Desrochers et Pierre-Luc Pomerleau.

La saison du printemps se terminera avec Maxime Landry et Annie Blanchard le 15 juin. Des gens ont laissé savoir à la directrice artistique de la Salle Jean-Marc Dion que c’était le meilleur spectacle (Le country de nos idoles) qu’ils avaient vu.

Comme à l’habitude, de la danse, des sorties scolaires et des représentations du Ciné-Club occuperont des dates au calendrier.

Si on va un peu plus loin dans le temps, il y a déjà le groupe Salebarbes qui est annoncé pour les 26 et 27 septembre, mais vous devrez surveiller les billets à vendre par des gens sur les réseaux sociaux, car les deux soirs affichent « Complet ».

Pour connaître la programmation complète et les détails sur la vente des billets : sallejmd.com (dès le vendredi 17 novembre en soirée).